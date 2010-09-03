Анонс событий 6 сентября

Заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины.

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Круглый стол в Антимонопольном комитете Украины на тему: «Соответствие процессов аккредитации банками страховых компаний требованиям украинского конкурентного законодательства».

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Пресс-конференция на тему: «Итоги визита Виктора Януковича в Китай». Участники: зав.отдела внешней политики Национального института стратегических исследований Евгений Шаров и другие.

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Пресс-конференция, посвященная выходу на рынок новой категории напитков - питьевой бутылированной воды для детей дошкольного и школьного возраста под ТМ «Эталон».

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников проведет рабочее совещание с руководством НСК «Олимпийский» и представителями генподрядных организаций, которые ведут строительство Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

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(УНИАН)