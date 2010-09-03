Заместитель госсекретаря США Бернс 7-10 сентября посетит Россию и Украину

Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс с 7 по 10 сентября посетит Россию и Украину. Об этом сегодня сообщил американский госдепартамент, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Целью поездки в Россию будет обсуждение наших двусторонних отношений и международной повестки дня, а также будущие проекты в рамках российско-американской президентской комиссии", - говорится в тексте. У.Бернс "встретится с ключевыми членами правительства и лидерами гражданских и правозащитных организаций".

Во время украинской части визита замглавы американской дипломатии "проведет встречи с членами правительства и неправительственных организаций для того, чтобы оценить, как мы можем укрепить наше двустороннее стратегическое партнерство", отмечается в сообщении госдепартамента.