Площадь лесных пожаров в России за сутки утроилась

За прошедшие сутки площадь лесных и торфяных пожаров в России увеличилась на 603 гектаров и составила 866,2 гектара, количество действующих очагов увеличилось на 12 - до 21. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, сообщает k2kapital.

«В течение суток возникло 74 очага, потушено 62, продолжают действовать 21 очаг на общей площади 866,2 га (в предыдущие сутки - 9 очагов на площади 263,7 га), в том числе четыре торфяных», - говорится в сообщении ведомства.

Тушением природных пожаров на территории России сейчас занимаются 4 тысячи 282 человека и 1 тысяча 172 единицы техники, в том числе 15 воздушных судов.