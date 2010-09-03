Главное за 3 сентября (вечер)

Новости дня

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В Украине начинает кампания по выборам в органы местного самоуправления. Азаров представил новую редакцию Налогового кодекса, которой предусмотрено снижение налога на прибыль и введение налогов с процентов по депозитам и на недвижимость. Страховщики заявили, что не готовы проводить техосмотр и заверили, что ОСАГО подорожает максимум на 40%. Тигипко заверил, что правительство сохранит практику регулирования цен на социальные товары...

Общество

ЦИК объявила о начале с 11 сентября кампании по выборам в органы местного самоуправления

Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале с 11 сентября избирательного процесса по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года.

Соответствующее объявление сделал на заседании ЦИК председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

«Центральная избирательная комиссия объявляет о начале 11 сентября избирательного процесса очередных выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года, кроме выборов киевского городского председателя, депутатов Киевского городского совета и Тернопольского областного совета», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Столица

Киевлян на верхних этажах домов могут оставить без холодной воды

Акционерная компания «Киевэнерго» предупреждает киевлян о прекращении с 6 сентября подачи холодной воды на верхние этажи домов из-за отказа ОАО «АК «Киевводоканал» сотрудничать.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго", компания обратилась к городской власти и прокуратуре столицы относительно несоблюдения ОАО «АК «Киевводоканал» действующего законодательства Украины, что может привести к прекращению подачи холодной воды жителям верхних этажей столичных домов.

«Мы в очередной раз напомнили соответствующим органам, что «Киевводоканал» безосновательно отказывается переоформить договор на подкачку холодной воды насосами «Киевэнерго» и подписать акты за последние 4 года относительно уже использованной электрической энергии на 54 млн. грн. Но особую тревогу вызывает то, что сейчас существует несколько насосных, которые с минуту на минуту остановятся, а средств на их поддержание и ремонт «Киевводоканал» не перечисляет, хотя использует 24 часа в сутки. Поэтому особое внимание правоохранительных органов мы обратили на то, что в случае внезапной остановки из-за неисправности насосов ответственность за отсутствие холодной воды возлагается на «Киевводоканал», — отметил заместитель председателя правления АК «Киевэнерго» Иван РИЧКА.

В Департаменте корпоративных коммуникаций компании напомнили, что 1 июля 2005 года между двумя филиалами АК «Киевэнерго» и водопоставщиком были заключены договоры о предоставлении услуг по повышению давления холодной воды. Насосное оборудование эксплуатируется юридическими лицами, на балансе которых оно находится, в соответствии с условиями договора. Производитель возмещает теплопоставляющим организациям затраты на эксплуатацию насосных агрегатов. Но уже с 1 января 2006 года «Киевводоканал» прекратил расчеты за предоставленные услуги по указанным договорам и оформление актов выполненных работ, мотивируя это окончанием срока действия договора.

В своем письме «Киевэнерго» требует от «Киевводоканала» в ближайшее время переоформить договоры и в дальнейшем работать в правовом поле. Сложившаяся ситуация нарушает права акционеров «Киевэнерго», основным из которых является государство (50%+1 акция)

Общая задолженность водоснабжающей компании, согласно заключенным договорам, по состоянию на 1 июля 2010 г. составляет 54 млн. 583 тыс. грн.

Экономика

Доходы бюджета-2010 уменьшатся на 4 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует снижение доходов в государственный бюджет на 4 млрд. грн. в результате либерализации налога на прибыль.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Уменьшение ставки (налога на прибыль) приведет к потерям бюджета в 4 миллиарда. Большая сумма. Но, скажем, освобождение от налога на прибыль легкой промышленности приведет к потерям или нет? Ну, если у нас нет легкой промышленности, значит, и потерь не будет. А если что-то заработает, то пойдут отчисления в бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер также рассчитывает, что в условиях налоговой реформы бизнес станет партнером государства "будет выходить из тени и будет платить пониженные налоги, а это должно привести к компенсации (потерь)".

"Мы ориентируемся на то, что на первом этапе мы получим возможное снижение доходов, но мы убеждены, что тот мощный импульс, который мы дадим нашей экономике, позволит на втором этапе проведения налоговой реформы значительно увеличить доходы бюджета, а это значит, мы планируем уже с 2012 года значительно увеличить доходы работников бюджетной сферы", - резюмировал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает поэтапно в течение 2010-2014 годов снизить налог на прибыль до 16% с 25%.

Кроме того, в правительственном варианте Налогового кодекса предусматривается норма об освобождении от налога на прибыль для малого бизнеса сроком на 5 лет, а также на 10 лет - для предприятий легкой промышленности.

Правительство также предлагает освободить от налога ту часть прибыли, которую предприятия будут направлять на модернизацию производства и внедрение новых технологий.

Госбюджет-2011 будет разработан на основе нового Налогового кодекса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что проект государственного бюджета на 2011 год будет разрабатываться на основе новой редакции Налогового кодекса.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я, как и все члены нашего правительства, нашей фракции, буду настойчиво убеждать Верховную Раду как можно быстрее и тщательнее рассмотреть, принять (Налоговый кодекс), сверстать бюджет на новой налоговой базе, чтобы с 1 января 2011 года заработали новые стимулирующие принципы построения налоговой системы. Это наша принципиальная позиция", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер предполагает, что в Верховной Раде при обсуждении проекта Налогового кодекса возникнет острая дискуссия по ряду новых норм. "По каждому предложению мы будем беседовать, разговаривать, убеждать, спорить, доказывать, стоять на какой-то принципиальной позиции... Это право Верховной Рады, поскольку конечное решение - за Верховной Радой", - подчеркнул он.

В свою очередь вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО добавил, что в случае, если парламент откажется принимать предложенный правительством проект Налогового кодекса, то проект государственного бюджета без особых сложностей можно будет "пересчитать" по действующей налоговой базе.

"Бюджет на 2011 год будет уже формироваться на базе нового Налогового кодекса, и, собственно говоря, я так понимаю, все уже на это и настраиваются. Министерство финансов сегодня уже начинает готовить... Сразу могу сказать: если будут какие-то проблемы, хотя я уверен, что этого не будет, пересчитать все это на старую налоговую базу никаких проблем нет", - уточнил С.ТИГИПКО журналистам после завершения пресс-конференции.

Финансы

Азаров: Украина еще не использовала 2 млрд. долл. кредита МВФ

Украина на сегодняшний день еще не использовала полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства транша кредита в размере 2 млрд. долл.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.

«1 млрд. долл. лежат в Национальном банке Украине, поддерживая национальные резервы, второй (миллиард – УНИАН) – в Госказначействе. Ни одного доллара не потрачено и не будет потрачено, потому что мы его (транш кредита – УНИАН) пустим на погашение по обязательства Ю.ТИМОШЕНКО. Вот сейчас настанет срок платежа по ее обязательствам, и мы заплатим», – сказал Н.АЗАРОВ.

Проект НК: налог на прибыль будет снижен до 16%

В Украине налог на прибыль будет поэтапно снижен с 25% до 16% в течение 2010-2014 годов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.

Кроме того, в Украине будет введена нулевая ставка налога на прибыль для малого бизнеса сроком на 5 лет.

Также правительство намерено ввести десятилетнее льготное налогообложение для предприятий легкой промышленности, чтобы обеспечить их продукцией внутренний рынок и прекратить ввоз в страну секонд-хэнда.

Вводится десятилетняя льготная ставка налога на прибыль для отельного бизнеса. Данная ставка будет составлять 0%.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что проектом кодекса будут отменены рыночный и транспортный сборы. Те предприниматели, которые платили рыночный сбор, должны будут перечислять взносы в Пенсионный фонд, а, отменяя транспортный сбор, правительство вводит дополнительную ставку акциза на бензин.

По словам главы правительства, дорогие иномарки и автомобили, которые «много ездят», будут платить больше за бензин, малолитражные автомобили – меньше.

От налога на прибыль будут освобождены средства, которые предприятия будут направлять на модернизацию производства и внедрение новых технологий.

Проект НК: в Украине будет введен 5%-ный налог с процентов по депозитам

В Украине будет введен 5-процетный налог на доход физлиц в виде процентов по депозитам на сумму свыше 200 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.

Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, вводятся изменения в налогообложении доходов физических лиц. Те граждане, доходы которых составляют меньше 10 минимальных заработных плат, остаются на текущем налогообложении доходов на уровне 15%. Для граждан, доход которых превышает 10 минимальных заработных плат, подоходный налог увеличивается до 17%.

Кроме того, сообщил премьер, новым проектом Налогового кодекса вводится налог на недвижимость. По его словам, «пока что ставка будет мягкая» – не будут облагаться налогом квартиры и дома площадью до 100 кв. м в городе и до 200 кв. м в селах.

Н.АЗАРОВ отметил, что таким образом около 90% украинцев не будут подпадать под данное налогообложение. Те же граждане, которые проживают в квартирах и домах с большей площадью, будут платить по 10 грн. за 1 кв. м в год.

Правительство намеренно ввести налог на недвижимость

Правительство намерено внедрить обложение налогом недвижимости площадью более 100 кв. метров в городе и 200 кв. метров в сельской местности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, представляя сегодня доработанный проект Налогового кодекса, который предусматривает введение данной нормы.

Согласно проекту кодекса, необлагаемая норма на человека составляет 40 кв. метров или до 100 кв. метров в городе и 200 кв. метров в сельской местности на семью. В случае превышения этой нормы налог составит 10 грн. за квадратный метр в год.

Совет НБУ утвердит Основные принципы денежно-кредитной политики на 2011 год до 15 сентября

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО надеется, что Основные принципы денежно-кредитной политики на 2011 год будут утверждены до 15 сентября 2010 года. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

В частности, П.ПОРОШЕНКО сказал: «В связи с тем, что Совет НБУ был реформирован, Президент обновил состав своей квоты в Совете, сегодня обсуждается с председателем (правления НБУ – УНИАН) дата проведения заседания. Но мы настроены на то, чтобы оно было проведено до 15 числа, как предусматривается Бюджетным кодексом».

Нефть. Газ

Азаров: Украина убеждает Россию пересмотреть газовые соглашения "по-товарищески"

Украина не будет добиваться от России отмены экспортной пошлины на поставку энергоносителей, чтобы снизить цену на импортируемый из России природный газ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Шантажом мы не занимаемся и не будем заниматься", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Россией о пересмотре газовых соглашений "настойчиво, по-партнерски, по-товарищески".

"Мы убеждаем их пересмотреть, как они считают, этот "прекрасный" договор от января 2009 года об условиях поставки газа на 10 лет. Они совершенно справедливо для себя считают его прекрасным. Мы с такой же уверенностью говорим, что он для нас крайне невыгодный... Но мы ведем переговоры и говорим, что если наш призыв не будет услышан, тогда мы будем какие-то другие думать механизмы, но мы с этим договором 10 лет работать не будем. И это российская сторона, я думаю, прекрасно понимает", - заявил Н.АЗАРОВ.

Агро

Кабмин сохранит практику регулирования цен на социальные товары

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что правительство не планирует отказываться от практики регулирования цен на социально значимые товары.

Об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя информацию о планах правительства сократить перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством.

"Сегодня пойти на то, чтобы полностью отпустить контроль за ценами - ни в коем случае. Такое постановление - пока только провокация. Какого-то окончательного варианта нет. Здесь мы будем подходить чрезвычайно осторожно", - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время вице-премьер признал, что с таким предложением обратились владельцы сетевых супермаркетов, но оно пока только обсуждается.

"Действительно, была такая инициатива, чтобы выйти на более рыночные методы борьбы с ростом цен на социально значимые товары. Возможно, мы пойдем на определенные изменения, учитывая позицию бизнеса. Бизнес говорит, что сейчас цены регулируются администрациями, а есть бизнес-предприятия, речь идет о сетях супермаркетов, которым очень тяжело регулировать цены на тот же хлеб в отдельных областях. На какие-то такие моменты мы можем пойти", - объяснил С.ТИГИПКО.

Транспорт

Транспортный сбор отменят с 2011 г. и введут акциз на бензин

Транспортный сбор будет отменен с 2011 года. Вместо него будет введен дополнительный акциз на бензин. Об этом говорится в сообщении отдела информационной политики и связей со СМИ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства со ссылкой на председателя Комитета Михаил БРОДСКОГО.

«Не будет ни транспортного, ни рыночного, ни рекламного сборов, поскольку это - дополнительное администрирование и дополнительные деньги, которые собираются ... Это все мы убираем», - заявил М.БРОДСКИЙ.

Он отметил, что транспортный сбор будет входить в сумму дополнительного акциза.

«У нас будет самый низкий акциз в Европе. На сегодня он составляет 150 евро, а с учетом т.н. транспортного сбора он может составлять ориентировочно 180-200 евро за тонну, но платить будут больше те, кто много ездят, и те, кто ездят на мерседесах. Средства, полученные таким образом, будут направляться на ремонт дорог», - подчеркнул М. БРОДСКИЙ.

По словам БРОДСКОГО для рядовых водителей подорожание за введения дополнительного акциза будет несущественным.

«По нашим расчетам, цена бензина поднимется максимум на 20 копеек. Но, пожалуй, и этого не будет, потому нефть в мире дешевеет. К тому же заправки уменьшают цену, потому что есть конкуренция и прозрачные правила работы », - отметил глава Комитета.

Он считает, что отмена транспортного сбора позволит упростить процедуру прохождения техосмотра, ведь он взимается именно при прохождении техосмотра и контроль за его уплатой ведется Госавтоинспекцией.

Также в Госкомпредпринимательстве напомнили, что на сегодня ведется работа над реорганизацией техосмотра. МВД поддержало данную инициативу председателя Комитета Михаила Бродского и согласилось передать его проведения от ГАИ другим структурам.

Страховщики не готовы взять на себя техосмотр транспортных средств

Страховые компании на сегодняшний день не готовы взять на себя функции по проведению техосмотра транспортных средств.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

При этом он отметил, что если и передавать функции проведения техосмотра от ГАИ кому-либо, то целесообразней будет возложить данную функцию на сеть сертифицированных станций технического обслуживания (СТО).

В конце августа руководство Министерства внутренних дел заявило о том , что не возражает против проведения технического осмотра автомобилей страховыми компаниями.

Стоимость полиса ОСАГО повысится максимум на 40%

Стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) с повышением лимитов ответственности, а также с изменением корректирующих коэффициентов вырастет максимум на 40%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН, высказал председатель правления СГ «ТАС».

При этом он отметил, что изменение стоимости полисов будет зависеть от многих параметров, в частности, от стажа вождения, места регистрации ТС и объема двигателя автомобиля. Таким образом, для некоторых категорий автовладельцев стоимость полисов может снизиться.

«В среднем стоимость страховки вырастет максимум на 40%, по отдельным регионам, категориям машин и стажу водителя, могут быть разные цифры, по некоторым полисам цена может быть даже ниже, чем есть на сегодняшний день» - сказал Д.ГРИЦУТА.

В тоже время, он отметил, что с введением новых лимитов ответственности по полисам ОСАГО, владельцы полисов могут рассчитывать на реальную защиту в случае наступление страхового события.

«С точки зрения качества страхового продукта, то да, он стал более качественным, и теперь дает реальную защиту», - подчеркнул Д.ГРИЦУТА.

Что касается высокой убыточности данного вида страхования, на что неоднократно жаловались страховщики, и изменения ситуации с пересмотром лимитов ответственность и корректирующих коэффициентов, Д.ГРИЦУТА сказал, что пока рано делать какие-то оценки и прогнозы, при этом высказал мнение, что «экономика» данного вида страхования таки должна стать более сбалансированной.

«В целом экономика (экономика ОСАГО - УНИАН) должна подровняться за счет того, что подорожают страховки по убыточному сегменту – это крупные города и дорогие машины, и понизится стоимость страховки для сегментов менее убыточных – это в основном сельские регионы» - сказал он.

При этом он отметил, что данный вид страхования остается для большинства компаний убыточным.

Также Д.ГРИЦУТА сообщил, что увеличение продаж краткосрочных полисов с повышением стоимости страховок не ожидается. «Думаю что основная масса останется такая же в разрезе сроков действия полисов. Какой-то всплеск покупки краткосрочных полисов не планируется», - сказал он.

Он подчеркнул, что годовой полис все равно обойдется водителям намного дешевле, если учесть, что контроль наличия полисов со стороны ГАИ никто не отменял.

Как сообщал УНИАН, с 27 августа 2010 года вступает в силу распоряжение Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) о некоторых вопросах осуществления ОСАГО от 9 июля 2010 года, зарегистрированное в Минюсте 16 августа.

Распоряжением, в частности, повышаются лимиты ответственности страховщика за ущерб, нанесенный имуществу, с 25 тыс. грн - до 50 тыс. грн, за ущерб, нанесенный жизни и здоровью пострадавшего в ДТП, - с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн.

При этом уменьшается сумма базового страхового платежа с 291,49 грн до его минимального размера - 180 грн.

Одновременно вносятся изменения в структуру корректирующих коэффициентов. Так меняется название коэффициента 2 (место преимущественного использования транспортного транспорта), введен коэффициент для городов-спутников Киева, впервые введен коэффициент для транспортных средств, зарегистрированных в других странах, также изменена классификация колесных транспортных средств в зависимости от сферы их применения, отменен повышенный коэффициент для юридических лиц-собственников грузовых автомобилей и автобусов, введен коэффициент для мотороллеров.