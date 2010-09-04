Площадь природных пожаров в России сократилась за сутки более чем в 6 раз, крупных очагов нет. Об этом сообщает в субботу МЧС, сообщает k2kapital.

"В течение суток возникло 76 очагов, потушено 89 очагов, продолжает действовать 8 очагов на общей площади 139,3 га, в числе 2 торфяных; из них локализовано 6 очагов на общей площади 133,3 га", - сообщает ИТАР-ТАСС. "Крупных очагов пожаров нет", - сообщили в МЧС.

Всего с начала пожароопасного периода в этом году в России возникло свыше 30 тыс. очагов природных пожаров на общей площади 1,1 млн га.