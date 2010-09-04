По Украине завтра дожди. Температура днем до 20 тепла
На западе Украины переменная облачность, дождь, местами грозы, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17 градусов.
В Карпатах дождь, температура ночью +3...+8 градусов, днем +6...+11 градусов.
В Моршине дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +13...+15 градусов.
В Трускавце дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +13...+15 градусов.
В Сваляве дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17 градусов.
На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градус.
В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градус.
На востоке Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грози, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Запорожской области местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.
4 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов, в Днепре возле Киева +19 градусов.
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Источник: Украинские новостиВы сейчас просматриваете новость "На завтра обещают кратковременный дождь и теплую погоду ". Другие новости Украины смотрите ниже