Главное за 4 сентября

Новости дня

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Экономика

Янукович: Украина становится важным инвестиционным участником в мире

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня для Украины наступило время стать важным участником мирового инвестиционного процесса.

Об этом глава государства заявил во время ланча с представителями украинских и гонконгских деловых кругов, который состоялся сегодня в рамках официального визита Президента Украины в Гонконг.

«Сейчас наступило время для Украины, чтобы стать важным участником мирового инвестиционного процесса», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что украинская сторона с радостью приглашает иностранных инвесторов «разделить место эффективных хозяев».

Как также отметил глава государства, обращаясь к бизнесменам, «инвестировав в Украину, вы сможете стать совладельцами ее мощного потенциала: промышленного, аграрного, научного».

«Я оптимист, ведь после длительного периода политических деклараций в Украине наступило время экономических дел. Приезжайте – увидите», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что для Украины является особенно желанным экономическое сотрудничество с Китаем, как самым динамичным экономическим игроком мира.

По словам главы государства, сотрудничество с КНР означает «приход спокойной силы, которая умеет уважать политическую, историческую и культурную специфику своих партнеров».

Янукович: в Украине сформировался новый класс «честных предпринимателей»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня в Украине сформировался новый класс «честных предпринимателей», на которых ориентируется власть.

Об этом глава государства заявил под время ланча с представителями украинских и гонконгских деловых кругов, который состоялся сегодня в рамках официального визита Президента Украины в Гонконг.

«Сегодня в нашем государстве сформировался новый класс – класс предпринимателей, которые готовы работать по рыночным законам в рамках здоровой конкуренции», - констатировал он.

Как также подчеркнул Президент Украины, «этот класс живет не идеологией, а чистым трудом». «Он является основой единства и новой силы Украины. На него опирается и ориентируется руководство государства – Президент, правительство, парламентское большинство», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о развитии внутриполитической ситуации в государстве, Президент заметил, что «подавляющее большинство предыдущих лет своей независимости Украина напоминала мощный автомобиль, который не мог двинуться с места, потому что слишком многие политики считали себя водителем и по-разному видели направление движения».

«Сегодня водитель один. И направление движения одно – на политический прагматизм и экономическую модернизацию. После политических скитаний Украина, наконец, нашла свою внутреннюю силу и единство», - резюмировал глава государства.

Финансы

Гривня на этой неделе подешевела на 0,3% к доллару и на 1,2% к евро

Гривня по итогам этой недели девальвировала на 0,3% к доллару и на 1,2% к единой европейской валюте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что в пятницу, 3 сентября, Национальный банк присутствовал на украинском валютном рынке одновременно с двумя интервенциями. Он продавал доллары по курсу 7,9002 грн./долл. и покупал их по курсу 7,9082 грн./долл. По мнению аналитика, данное решение регулятора вызвано девальвационным давлением на гривню, наблюдающимся вот уже три дня подряд.

Как отметил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 7,9105-7,9175 грн./долл., то есть гривня подешевела к доллару еще на 0,1%. При этом рынок закрылся котировками 10,1300-10,4500 грн./евро, и национальная валюта подешевела по отношению к европейской на 0,2%.

Транспорт

Украина создаст беспилотный самолет для наблюдения за трубопроводами

Вчера первый вице-премьер Андрей Клюев поручил Министерству образования и науки и Национальному авиационному университету (НАУ) подготовить предложение по разработке и созданию беспилотного самолета, который бы использовался для наблюдения за крупными трубопроводами, сообщает Finance.

Об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий Табачник, принимавший участие в торжествах по поводу Дня знаний в НАУ. "Такой государственный заказ, если предложение университета будет конкурентоспособным, Кабмин готов предоставить НАУ",- сказал Табачник.

В Киеве могут уменьшить количество маршруток

Первый заместитель КГГА Александр Попов выступает за сокращение количества частных маршрутных такси в Киеве. Об этом он заявил журналистам, сообщает Дело.

"Я считаю, что мы должны в будущем вообще ограничить передвижение маршрутных такси по городу, в центре города, прежде всего. Заменить его нормальным, комфортным городским транспортом", - сказал А.Попов.

По его словам, "существование частных маршрутных такси - это проблема не тольки Киева".

Он отметил, что маршрутные такси надо использовать только в тех частях города, где это действительно необходимо и где городской транспорт не успевает справиться в потоком пассажиров.

Напомним, КГГА заявлеят о готовносты коммунального предприятия "Киевпасстранс" вывести на маршруты столицы необходимое количество дополнительных автобусов и троллейбусов.

Регионы

Прикарпатье утвердит с Кабмином соглашение стоимостью более 1 млрд. грн.

Ивано-Франковская область собирается утвердить соглашение с Кабмином ориентировочной стоимостью более 1 млрд. грн.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Игорь ЗВАРИЧ.

По его словам, приоритетными направлениями соглашения являются реструктуризация промышленного комплекса для повышения экологической безопасности региона, развитие и модернизация транспортной и социальной инфраструктуры, предупреждение чрезвычайных экологических ситуаций.

Ориентировочный общий объем финансирования совместных мероприятий составляет 1,061 млрд. грн., в том числе за счет государственного бюджета – 601,5 млн. грн., местного – 237,68 млн. грн., из других источников – 221,44 млн. грн.

Ивано-Франковский областной совет рассчитывает утвердить соглашение с Кабинетом министров о региональном развитии области на 2011-2015 гг. на сессии 6 сентября.