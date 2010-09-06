ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В какой валюте Нацбанк хранит свои резервы», в котором подает результаты собственного исследования данного вопроса. Выяснилось - половина резервов хранится в долларах, а треть - в евро…

http://delo.ua/dengi/banki/v-kakoj-hranit-nacbank-svoi-rezervy-144463/

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Также «Дело» в материале «Как выгодней перевести деньги в Украину» пишет – с данным вопросом не все так просто, как может казаться. Ведь при выборе легальных и нелегальных способов перевода средств пока лидирует второй. Хотя мало-помалу банки отвоевывают рынок у «автобусных систем денежных переводов», снижая тарифы и активно рекламируя безопасность своих переводов…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/teleportacija-deneg-144459/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вольготное налогообложение», в котором пишет – Кабинет министров представил ключевые нормы обновленного проекта Налогового кодекса. Правительство подтвердило свое намерение с 2011 года снизить ставки налогов и ввести новые льготы по их уплате. Предпринимателям пообещали автоматическое возмещение НДС и ответственность государства за его несвоевременный возврат, а гражданам – прогрессивное налогообложение доходов, 5-процентный налог на доходы от депозитов и налог на недвижимость. Впрочем, окончательная версия кодекса может измениться – в коалиции не готовы "огульно" его поддерживать, а в Компартии даже грозят Кабмину отставкой…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1499133

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «На Генпрокуратуру повесили долг», в котором пишет – компания "Газ Украины" перешла к жестким методам борьбы с теплокоммунэнерго, имеющими долги за потребленный газ. В пятницу по ее инициативе Генпрокуратура сообщила об активизации проверок предприятий-должников. Кроме того, с 1 октября компания обещает прекратить им поставки газа. Впрочем, эксперты уверены, что в преддверии местных выборов власть откажется от столь жестких методов борьбы с неплательщиками…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1499137

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк держит верный курс» пишет – в пятницу Нацбанк продал валюту НАК "Нафтогаз Украины", фактически устранив ее с межбанковского рынка. По словам банкиров, это позволит уменьшить сезонное давление на гривну, которая за прошлую неделю потеряла 0,3%, подешевев до 7,91 грн/$. Эксперты не сомневаются в способности НБУ поддержать гривну валютными резервами и считают возможным ее незначительное укрепление…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1499153

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Издание «Экономические известия» в публикации «Россия купила наш газ» пишет – договоренности России и Азербайджана (договор об увеличении РФ закупок газа на 2011-2012гг.) могут помешать энергодиверсификации Украины. «Газпром» стремится оставить конкурентов без азербайджанского газа, чтобы помешать осуществлению проектов по диверсификации поставок голубого топлива и снижению зависимости от российского газа…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/rossiya-kupila-nash-gaz

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Социальные сети усиливают кризис» пишет – социальные сети совершили настоящий переворот в коммуникациях с потребителем. Они сделали возможным переход к персональному диалогу с целевыми аудиториями. Одним из наиболее явных преимуществ такого диалога стало отсутствие посредников в виде средств массовой информации…

http://eizvestia.com/markets/full/socialnye-seti-usilivayut-krizis

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«Газета по-киевски» в публикации «Фракция БЮТ в Киевсовете разваливается» пишет - самая большая фракция в Киевсовете, которая раньше составляла хоть какую-то оппозицию столичной власти и промэрскому депутатскому большинству, раскололась…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/06/045738.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Проезд в киевском метро подорожал до 2 гривен» пишет - проезд в Киевском метрополитене сегодня, 6 сентября, подорожал с 1,7 грн. до 2 грн. за одну поездку. Однако, цена на месячные проездные останется прежней - 95 гривен. В метрополитене также сообщили, что старые жетоны по-прежнему являются действующими…

http://mycityua.com/news/city/2010/09/06/091006.html

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Издание «Сегодня» в публикации «ГАИ сможет определить степень опьянения водителя за 5 секунд» пишет - в Тернопольской области работники областной Госавтоинспекции начали использовать новейшие приборы, которые за 5 секунд могут определить степень опьянения водителя…

http://www.segodnya.ua/news/14169488.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Золотой картофель» пишет – в России необыкновенная жара повредила не только зерновым, но и картофелю — цены на него беспрецедентно выросли…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245079/zolotoj_kartofel

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Издание «Известия» в публикации «Трудовые резервы» пишет – Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) объявили, что кризис оставил без постоянной работы 30 млн человек. Это своего рода мировой рекорд. Теперь в общей сложности без дела на земле сидит 210 млн человек. Такого не было даже в период потрясений начала ХХ века…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145745/

(УНИАН)