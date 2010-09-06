Анонс на 6 сентября
Заседание Согласительного совета ВРУ.Круглый стол в АМК относительно аккредитации банками страховых компаний.Вице-премьер Б.Колесников проведет рабочее совещание по вопросам НСК «Олимпийский».
Заседание Согласительного совета ВРУ.
Круглый стол в Антимонопольном комитете Украины на тему: «Соответствие процессов аккредитации банками страховых компаний требованиям украинского конкурентного законодательства».
Пресс-конференция на тему: «Итоги визита Виктора Януковича в Китай».
Пресс-конференция, посвященная выходу на рынок новой категории напитков - питьевой бутылированной воды для детей дошкольного и школьного возраста под ТМ «Эталон».
Вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников проведет рабочее совещание с руководством НСК «Олимпийский» и представителями генподрядных организаций, исполняющих работы по строительству Национального спортивного комплекса «Олимпийский».