Анонс на 6 сентября

Заседание Согласительного совета ВРУ.

Круглый стол в Антимонопольном комитете Украины на тему: «Соответствие процессов аккредитации банками страховых компаний требованиям украинского конкурентного законодательства».

Пресс-конференция на тему: «Итоги визита Виктора Януковича в Китай».

Пресс-конференция, посвященная выходу на рынок новой категории напитков - питьевой бутылированной воды для детей дошкольного и школьного возраста под ТМ «Эталон».

Вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников проведет рабочее совещание с руководством НСК «Олимпийский» и представителями генподрядных организаций, исполняющих работы по строительству Национального спортивного комплекса «Олимпийский».