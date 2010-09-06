Симоненко за рассмотрение в ВР вопроса «ответственности Тигипко» за ситуацию в стране

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призвал членов коалиции рассмотреть вопрос «относительно ответственности вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО» за ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета.

П.СИМОНЕНКО отметил, что фракция КПУ настаивает на рассмотрении вопроса об ответственности С.ТИГИПКО.

Председатель фракции коммунистов отметил, что именно С.ТИГИПКО «вел переговоры с МВФ и не всегда, так скажем, в интересах государства».

«Давайте, чтобы отвечал С.ТИГИПКО у нас за все то, что происходит, в том числе и в общественных настроениях», - добавил лидер фракции КПУ.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на пресс-конференции в Донецке народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО заявил, что 7 сентября на заседании фракции Компартии будет решено, в какой форме коммунисты выдвинут требование об отставке вице-премьер-министра С.ТИГИПКО. Он считает, что С.ТИГИПКО должен уйти из правительства, поскольку проект Налогового кодекса, написанный под руководством вице-премьера, неприемлем для страны.

3 сентября первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заверил, что коалиция не поддержит предложение фракции КПУ отправить С.ТИГИПКО в отставку.