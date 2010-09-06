Литвин убежден: ВР не отправит Тигипко в отставку
13:26, 06 сентября 2010Разное
1
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент не примет решения об отставке Сергея ТИГИПКО с должности вице-премьер-министра Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя инициативу фракции КПУ относительно обращения к коалиции об ответственности С.ТИГИПКО.
«Я думаю, что на данном этапе эта идея не будет иметь практического продолжения», - сказал В.ЛИТВИН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter