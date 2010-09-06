Главное управление земресурсов КГГА возглавил Петрук вместо Кулаковского
14:03, 06 сентября 2010Разное
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Бывший заместитель председателя Госкомзема Украины Виктор ПЕТРУК назначен начальником Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА) вместо уволенного Юрия КУЛАКОВСКОГО.
Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.
Напомним, в августе В.ПЕТРУК был освобожден Кабинетом министров Украины от должности заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам в соответствии с поданным заявлением.
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