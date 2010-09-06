Главное управление земресурсов КГГА возглавил Петрук вместо Кулаковского

Бывший заместитель председателя Госкомзема Украины Виктор ПЕТРУК назначен начальником Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА) вместо уволенного Юрия КУЛАКОВСКОГО.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Напомним, в августе В.ПЕТРУК был освобожден Кабинетом министров Украины от должности заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам в соответствии с поданным заявлением.