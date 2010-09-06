ВР на этой неделе рассмотрит вопрос отмены районных советов в Киеве

Верховная Рада Украины на этой неделе обязательно рассмотрит предложение Киевского городского совета относительно отмены районных советов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, в парламенте уже зарегистрированы законопроекты по данному вопросу, но могут появиться и альтернативные документы.

«Но то, что они в ближайшее время будут рассмотрены, - это точно», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он заметил, что эти законопроекты необходимо рассмотреть, чтобы власть в Киеве стала четко структурированной.

Кроме того, по словам лидера фракции Партии регионов, вышеуказанные проекты законов надо рассмотреть как можно скорее, чтобы дать ответ избирателям относительно существования или несуществования райсоветов в Киеве.

«Поэтому на этой неделе вопрос по Киеву будет рассмотрен. Какое решение будет принято – это зависит от сессионного зала», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился в Верховную Раду Украины с просьбой внести изменения в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно ликвидации районных советов.