ГЛАВНОЕ на 6 сентября (день)

Основные новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Черногории о взаимных поездках граждан.

Текст соответствующего постановления (от 2 сентября 2010 г. №793) размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, это соглашение было подписано 15 июня 2010 г. в г. Будва (Черногория).

Как сообщал УНИАН, соглашение о режиме взаимных поездок граждан предусматривает внедрение на принципах взаимности безвизового порядка въезда граждан из Украины в Черногорию, выезда, следования транзитом, а также пребывания на территории Черногории не более чем 90 дней на протяжении 180 дней в год с даты первого въезда.

Налоговый кодекс

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что согласно подготовленной редакции Налогового кодекса, малым будет считаться бизнес с годовым оборотом до 3 млн. грн. и для него будет действовать нулевая ставка налога на прибыль.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 5 сентября.

Кроме того, он также уточнил, что по единому налогу смогут работать предприниматели с годовой выручкой 300 тыс грн.

«Единый налог остается, но мы его ограничиваем 300 тыс. грн. Много это или мало? Для этого ежеднвная выручка должна быть больше 1000 грн. Думаю, что это вполне достаточная норма. Если ты зарабатываешь больше – переходи в форму малого бизнеса», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в прежних редакциях Налогового кодекса малым считался бизнес с годовым оборотом до 2 млн. грн.

Действие нулевой ставки налога на прибыль для предприятий малого бизнеса предусматривается на 5 лет, для предприятий легкой промышленности – на 10 лет.

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Согласно подготовленному варианту Налогового кодекса, предприниматели, которые платят единый налог, не смогут заниматься внешнеэкономической деятельностью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, 5 сентября.

«Мы для единоналожников устранили некоторые виды деятельности. Например, нельзя заниматься внешнеэкономической деятельностью. Хочешь заниматься внешнеэкономической деятельностью, пожалуйста, регистрируйся как субъект и плати налоги, как положено», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, он отметил, что какие-либо опасения о чрезмерном усилении налогового давления на малый бизнес, или на тех, кто работает на едином налоге – безосновательные.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

По результатам всеукраинского обсуждения новый проект Налогового кодекса был представлен 3 сентября на пресс-конференции в Киеве.

Главный принцип, который заложен в проекте документа, – это либерализация налогового законодательства, а также обязанность для всех налогоплательщиков платить налоги.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверяет, что в результате замены в системе налогообложения транспортного сбора акцизом на бензин интересы тех, кто заплатил сбор авансом за 2 года, будут учтены.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, 5 сентября.

«Никто не будет платить дважды», - подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что тот, кто больше ездит, должен больше платить, и именно для этого транспортный сбор в Налоговом кодексе предлагается заменить акцизом на бензин.

«Норма рассчитана на то, что кто больше потребляет бензина, кто больше ездит, должен больше платить. У нас же есть автомобили, которые на 100 км пробега потребляют и 40 литров. Почему они должны платить столько же, сколько платит владелец старенького «Москвича»? Это неправильно. Они должны платить значительно больше», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что за счет увеличения поступления от акциза на бензин удастся значительно увеличить фонд дорожного строительства.

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Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что завтра у правительства появится возможность перерегистрировать новый проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он отметил, что Верховная Рада должна должна завтра заслушать информацию Кабмина относительно проведения всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса.

По словам спикера, также ВР должна принять решение об отмене своего постановления о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

В.ЛИТВИН отметил, что после этого у правительства «сразу появится возможность» перерегистрации нового проекта Налогового кодекса.

Бюджет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что Государственный бюджет 2011 года на новой налоговой базе будет принят не позднее ноября.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 5 сентября.

«Есть обязательство Верховной Рады в кратчайшие сроки рассмотреть Налоговый кодекс, принять его и дать возможность правительству представить бюджет на новой налаговой базе. По срокам, я думаю, что мы в сентябре примем Налоговый кодекс и уже в октябре примем бюджет, по крайней мере приступим к его рассмотрению. А уже не позднее ноября примем бюджет на новой налоговой базе», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что такой план будет выполнен обязательно.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

По результатам всеукраинского обсуждения новый проект Налогового кодекса был представлен 3 сентября на пресс-конференции в Киеве.

Главный принцип, который заложен в проекте документа, – это либерализация налогового законодательства, а также обязанность для всех налогоплательщиков платить налоги.

* * *

По оперативным данным, в январе-августе 2010 года в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступили 123,731 млрд. грн., что на 27,618 млрд. грн., или на 28,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Собственные поступления ПФУ составляют 74,612 млрд. грн., то есть 98,3% плановых назначений. По сравнению с январем-августом 2009 года, в 2010 году собственные доходы увеличились на 9,954 млрд. грн., или на 115,4%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-август 2010 года составляют 125,647 млрд. грн.

Фондовый рынок

Министерство финансов Украины 7 сентября проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 15 декабря 2010 года, 20 апреля 2011 года, 21 марта 2012 года, 7 августа 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

НБУ

Международные валютные резервы Национального банка Украины в августе 2010 года выросли почти на 6% – до 32,692 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 13,409 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 125 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 3,835 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,718 млрд. долл., проданной населению – 2,116 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 5,3 млн. долл. США и на 31 августа т.г. составили 15,244 млрд. долл.

В июле 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни снизился на 2,5% по сравнению с июнем. В основном, это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который сократился на 2,1%. Этому способствовала девальвация доллара США по отношению к евро на международных рынках. Одновременно инфляционный дифференциал уменьшился на 0,4%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах-основных торговых партнеров. Относительно декабря 2009 года, РЭОК гривни повысился на 7,8%. При этом курсовая составляющая в изменении РЭОК гривни составляла 7,6%, а ценовая – 0,2%.

В августе официальный курс гривни к доллару США вырос на 0,71 коп. (0,09%) и на 31 августа составлял 7,8861 грн./долл., к евро – на 30,03 коп. (2,91%) – до 10,015347 грн./евро, к рублю – на 0,4 коп. (1,54%) – до 0,25718 грн./рубль.

Средневзвешенный наличный курс гривни по операциям украинских банков в августе составлял: к доллару США – 7,874262/7,901631 грн./долл. и к евро – 10,118245/10,253127 грн./евро.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 3 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,11 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 10,26 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,22 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 сентября, не изменился и сегодня составляет 0,2516 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,4% - до 0,2594 грн./евро. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2561 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., курс продажи – 7,94 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,6% и сегодня составляет 10,12/10,27 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,22 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился, по сравнению с 3 сентября, на 0,2% и сегодня составляет 0,2523 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2597 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2561 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2640 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,98/10,20 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,89/7,935 грн., евро – 10,00/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,90/7,94 грн., евро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,149384, к российскому рублю – 0,25766.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9010/7,9095 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2581/0,2586 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1985/10,2110 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Труда, в связи с этим торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2907/1,2909 долл./евро (пятница, 3 сентября, - 1,2814/1,2816 долл./евро).

В пятницу, 3 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9002/7,9082.

ТЭК

Блок Юлии Тимошенко обратится в Международный валютный фонд с просьбой направить в Украину специальную группу, которая будет расследовать ситуацию для недопущения расчета с “РосУкрЭнерго” средствами от МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с дипломатическим корпусом иностранных стран заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы обратимся в ближайшие дни в Международный валютный фонд с просьбой направить специальную группу, которая расследует ситуацию с “РосУкрЭнерго», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже сегодня есть попытка по решению Стокгольмского арбитража рассчитаться с “РосУкрЭнерго” деньгами, полученными от кредитов МВФ, что, в свою очередь, приведет к бюджетному дисбалансу. «Дисбаланс усилится настолько, что Украина фактически вынуждена будет входить в систему рисков возврата кредитов Международному валютному фонду», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что это не простой вопрос, поскольку кредиты, которые предоставляются МВФ, формируются за счет уплаты налогов гражданами европейских стран. «И если граждане ваших стран будут финансировать коррупцию в Украине, мне кажется, на это следует обратить внимание», - сказала она.

Лидер БЮТ отметила, что ее команда, которая работала в правительстве, готова предоставить исчерпывающую информацию комиссии, которая будет направлена МВФ.

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Министерство угольной промышленности Украины решило выделить из состава госпредприятия «Трест «Олександріярозрізбуд» подразделения «Брикетная фабрика «Димитровская» и разрез «Константиновский».

Об этом сказано в сообщении министерства, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№163 от 4 сентября т.г.).

Согласно сообщению, претензии кредиторов к выделяемым подразделениям принимаются до 1 ноября.

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С 30 августа по 6 сентября средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,5-1,6% (в среднем на 1,0%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 30 августа по 6 сентября средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 1,6%, или 130 грн./тонна, – до 7900 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 0,5%, или 40 грн./тонна, – до 8090 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 1,1%, или 90 грн./тонна, – до 8190 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 0,6%, или 40 грн./тонна, – до 7030 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Транспорт. Автодор

"Укравтодор" в текущем году планирует сдать 720 км дорог. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной госадминистрации, об этом сообщил руководитель Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Владимир ДЕМИШКАН во время пребывания в Тернопольской области.

При этом он отметил, что реализовать эти планы при нынешнем финансировании чрезвычайно сложно.

«Во время недавней встречи я доложил главе государства о наших планах и о том, что в 2010 году мы должны сдать в эксплуатацию 720 километров дорог при очень напряженном финансировании. Нам досталось чрезвычайно сложное наследство, денег мало. Мы изыскиваем любую возможность, чтобы привлечь инвестиции на строительство дорог, понимая главное, что с развитием дорог связано развитие экономики Украины», – цитирует пресс-служба В.ДЕМИШКАНА.

Он также заверил, что проекты строительства объездных дорог вокруг Теребовли, Бережан и Тернополя, которые ему представил председатель ТОГА Михаил ЦИМБАЛЮК, «являются чрезвычайно актуальными для области, ее экономики и развития, а следовательно будут реализованы».

В.ДЕМИШКАН отметил, что эти проекты совпадают с транспортным коридором Балтика – Черное море, также с объездами названных населенных пунктов совпадает план строительства автобана «Восток–Запад».

«Мы увидели, что проекты отработаны, вопросы отвода земли четко и быстро решаются. Это свидетельствует о том, что Тернопольская область смотрит вперед. Учитывая позицию главы облгосадминистрации и его поддержку дорожной отрасли, я уверен, что все неотложные задачи, которые стоят перед дорожниками области, будут выполнены», - сказал В.ДЕМИШКАН.

Справка УНИАН. Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) создана Указом Президента Украины от 8 ноября 2001 №1056/2001 «О мерах по повышению эффективности управления дорожным хозяйством Украины» как центральный орган исполнительной власти для осуществления функций управления дорожным хозяйством.

В сферу управления Государственной службы автомобильных дорог Украины входят службы автомобильных дорог в АР Крым, городе Севастополе и областях, государственные проектные, научно-исследовательские, технологические и экспертные предприятия, а также Государственная акционерная компания ВАТ ГАК “Автомобильные дороги Украины» с дочерними предприятиями в областях.

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Проезд в киевском метро с сегодняшнего дня подорожал до 2 грн.

Как сообщается на сайте КП “Киевский метрополитен”, в частности, с 6 сентября, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации от 5 августа 2010 года №569, в Киевском метрополитене вводится в действие новый тариф на одну поездку.

Теперь стоимость одного жетона составляет 2,00 грн., стоимость одной поездки по бесконтактной карточке составляет 2,00 грн.

Проездные билеты всех видов остаются действующими, их стоимость не изменяется. Приобретенные ранее жетоны (голубого цвета) являются действующими, отметили в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявлял, что проезд в киевском метро подорожает в середине сентября.

Также в конце августа заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отмечал, что тариф 2 грн. на проезд в метро власть Киева введет после его проверки на соответствие экономически обоснованному уровню.

«Мы еще раз проверяем соответствие этого тарифа экономически обоснованному уровню, изучаем прибыльность и проблемные финансовые вопросы коммунального предприятия... Поэтому решение о введении тарифа в действие будет принято сразу по завершении детального изучения ситуации», - заявлял А.ГОЛУБЧЕНКО.

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С целью повышения качества обслуживания пассажиров и уменьшения времени нахождения в пути Юго-западная железная дорога ввела новый маршрут местного сообщения - дизель-поезд №877/878 Коростень-Фастов-Коростень.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, поезд курсирует ежедневно, кроме вторника. Поезд состоит из вагонов 3-го класса. Время следования дизель-поезда от станции Коростень до вокзала Фастов, расстояние между которыми составляет около 183 км, сократилось на 25 минут и на сегодня составляет 3 часа 43 минуты.

Стоимость билета на полный маршрут следования составляет 12 грн. 11 коп., детский билет стоит 9 грн. 07 коп. В каждом билете указан номера вагона и места.

Как напоминают на ЮЗЖД, ранее пассажирам для того, чтобы доехать из Коростеня в Фастов, нужно было воспользоваться двумя маршрутами: №6492/6491 сообщением Житомир-Фастов-Житомир и №6463/6462 сообщением Коростень-Житомир-Коростень. При этом стоимость проезда составляла около 18 грн.

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С 5 по 14 сентября т.г. в Международном аэропорту «Борисполь» осуществляется ежегодная программа обслуживания рейсов, прибывающих с паломниками-хасидами с целью празднования Нового года по иудейскому календарю в городе Умань.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, для обслуживания паломников в аэропорту «Борисполь» смонтирован временный терминал «Х», в котором, как ожидается, будет осуществлено обслуживание около 12 тыс. пассажиров прибытия и 13 тыс. - на отправку.

Напомним, временный терминал в “Борисполе” монтировали ежегодно ко времени празднования Нового года по иудейскому календарю.

Со строительством терминала F в “Борисполе” планировалось, что паломников-хасидов будут обслуживать там, однако эти планы изменились. Строительство терминала F в аэропорту завершено, но пока что он не открыт. Ранее планировалось его открыть 24 августа, теперь прогнозная дата открытия - 8 сентября т.г.

Недропользование

Министерство охраны природной окружающей среды выставило на первый в текущем году аукцион 12 специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Об этом сказано в официальном сообщении Минприроды, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№163 от 4 сентября т.г.).

Согласно сообщению, на аукцион будут, в частности, выставлены спецразрешения на добычу угля на участке «Малоивановский» (Превальский район Луганской обл., подтвержденные запасы - 3,5 млн. тонн) со стартовой ценой 463,3 тыс. грн., а также шахтоучасток в границах участка Ольхова Нижняя (Шахтерский район Донецкой обл., 1,45 млн. тонн) стоимостью 327 тыс. грн.

Кроме того, на аукцион выставлены спецразрешения на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой и добычу торфа, известняков, каолинов, доломита, а также термальных вод.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 сентября. Аукцион состоится 6 октября.

Как сообщал УНИАН, Минприроды рассчитывает выручить 250 млн. грн. от продажи в текущем году специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Напомним, что Кабинет министров Украины в июле утвердил порядок продажи и порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на недропользование в 2010 году.

За 2009 год первичный рынок участков недр и месторождений или прав на них, где продавцом выступает государство в лице Минприроды Украины, вырос почти вдвое - до 137 млн. грн.

АПК

Министерство аграрной политики повысило максимальную стоимость хранения зерна.

Соответствующий приказ министерства №476 от 6 августа 2010 года «О внесении изменений в приказ МинАП от 23.02.2010 № 76» опубликован на сайте ВРУ.

Согласно приказу, максимальная стоимость услуг за хранение пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы повышена с 12,51 до 17,5 грн./т с учетом НДС за каждые 30 календарных дней.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 августа текущего года.

Погода

Во вторник, 7 сентября, температура по Украине днем повысится до 17-22°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западной части облачно с прояснениями. Временами дождь, местами сильный. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью - 5-10°, днем - 13-18°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 6-11°.

На остальной территории переменная облачность. Без осадков, только в южной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью - 7-12°, днем - 17-22°; на юге ночью - 10-15°, днем - 20-25°, в Крыму ночью - 16-21°, днем - 23-28°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 17-22°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем – около 20°.

6 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 21-24°, в Днепре возле Киева - 19°.

(УНИАН)