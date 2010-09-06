Янукович 13 сентября посетит Брюссель

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 13 сентября планирует посетить с визитом столицу Европейского Союза Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сегодня на брифинге в Киеве.

«13 сентября Президент Украины посетит Брюссель, где будет встречаться с руководством Европейского Союза», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, повестка дня этого визита будет связана с тремя ключевыми приоритетами в отношениях Украина-ЕС.

«Это обсуждение хода и ускорения завершения процесса по заключению соглашения об ассоциации с Европейским Союзом; это переговоры о безвизовом режиме с Евросоюзом и переговоры относительно создания углубленной, интеграционной зоны свободной торговли с ЕС», - сказал представитель МИД Украины.

Среди других международных мероприятий главы государства О.ВОЛОШИН сообщил, что на 8 октября готовится визит В.ЯНУКОВИЧА во Францию, а также на конец осени – визит Президента Украины в Великобританию.

Также, как сообщалось, 20-24 сентября В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить с визитом США, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.