Эксперт: до конца года Украина и РФ подготовят проект программы сотрудничества

До конца года Украина и Россия подготовят проект программы социально-экономического сотрудничества на среднесрочную перспективу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Украина и Россия вернулись к формуле, которая заложена еще в базовый договор о сотрудничестве и которая определяет отношения Украины и России как стратегическое партнерство. Это не просто красивая фраза, это взаимные обязательства, связанные с согласованием позиций, проведением согласованной экономической политики», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Он отметил, что после активизации украинско-российских отношений началась работа над созданием среднесрочной программы социально-экономического сотрудничества. По словам А.ЕРМОЛАЕВА, сейчас эта работа ведется на уровне правительств двух стран.

Он подчеркнул, что такую программу начали разрабатывать после подписания в 1997 году так называемого Большого украинско-российского договора, она была направлена на расширение целого ряда общих положений этого документа, но после 2008 года, когда было продлено действие этого договора, работа над программой была фактически заморожена.

«Сейчас к этой работе вернулись. Думаю, до конца года мы будем иметь, как минимум, проект среднесрочной программы социально-экономического сотрудничества с Россией», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Также он отметил, что улучшение отношений Украины и России дало возможность разрабатывать общие инвестиционные проекты, несмотря на то, что они вызвали резвую дискуссию в бизнес- и экспертной среде.

«Каждый из этих проектов проходит испытание обоснованностью», - отметил эксперт.

Он объяснил, что это касается таких отраслей, как машиностроение, авиакосмическая отрасль, ОПК и др. По словам эксперта, украинская позиция в этих проектах является очень прагматической.

«Никто не собирается поступаться национальными интересами», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.