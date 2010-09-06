В октябре состоится заседание межпарламентской ассамблеи "Украина-Польша-Литва"

7-8 октября в Вильнюсе состоится заседание Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Польши и Сейма Литвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель парламента Литвы Ирэна ДЯГУТЕНЕ на брифинге в Киеве после встречи с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

По ее словам, во время этого заседания будет обсуждаться один из важнейших вопросов - об энергетической безопасности.

Также, сказала И.ДЯГУТЕНЕ, важный вопрос для обеих стран - это сотрудничество между вузами стран. По ее словам, это «не только практическое сотрудничество, но и возможность общения наших народов».

В свою очередь В.ЛИТВИН подчеркнул, что необходимо «выстроить работу трехсторонней ассамблеи на постоянной основе».

По его словам, нужно также привлекать к работе этой межпарламентской ассамблеи и экспертов тех стран, которые являются наибольшими производителями энергетических ресурсов, в первую очередь Россию. Он сказал о необходимости расширения отношений как между двумя странами – Украиной и Литвой – так и в рамках трехсторонней парламентской ассамблеи.

Как сообщалось, заседание трехсторонней украинско-польско-литовской парламентской ассамблеи должно было состояться в первом полугодии этого года в Вильнюсе, но, учитывая трагические события в Польше, запланированные ранее сроки ее проведения были перенесены.

Межпарламентская ассамблея ВР, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши была создана 16 июня 2008 года в Киеве.