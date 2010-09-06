Главное на 6 сентября (вечер)

Финансы

Международные валютные резервы Национального банка Украины в августе 2010 года выросли почти на 6% – до 32,692 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 13,409 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 125 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 3,835 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,718 млрд. долл., проданной населению – 2,116 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 5,3 млн. долл. США и на 31 августа т.г. составили 15,244 млрд. долл.

В июле 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни снизился на 2,5% по сравнению с июнем. В основном, это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который сократился на 2,1%. Этому способствовала девальвация доллара США по отношению к евро на международных рынках. Одновременно инфляционный дифференциал уменьшился на 0,4%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах-основных торговых партнеров. Относительно декабря 2009 года, РЭОК гривни повысился на 7,8%. При этом курсовая составляющая в изменении РЭОК гривни составляла 7,6%, а ценовая – 0,2%.

В августе официальный курс гривни к доллару США вырос на 0,71 коп. (0,09%) и на 31 августа составлял 7,8861 грн./долл., к евро – на 30,03 коп. (2,91%) – до 10,015347 грн./евро, к рублю – на 0,4 коп. (1,54%) – до 0,25718 грн./рубль.

Средневзвешенный наличный курс гривни по операциям украинских банков в августе составлял: к доллару США – 7,874262/7,901631 грн./долл. и к евро – 10,118245/10,253127 грн./евро.

В Украине в августе 2010 года денежная масса увеличилась на 1% (с начала года – на 14,2%) – до 556,5 млрд. грн., а монетарная база уменьшилась на 1,5% (с начала года – увеличилась на 13%) – до 220,4 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Главным фактором роста денежной массы НБУ называет возврат средств в банковскую систему. Основным фактором изменений объема монетарной базы было сокращение корсчетов банков на 23,6% (с начала года – рост на 15%) – до 20 млрд. грн.

По данным НБУ, общий объем депозитов в августе увеличился на 1,5% (с начала года – на 16,1%) – до 380,6 млрд. грн. Прирост депозитов в августе был обеспечен за счет средств в национальной валюте (рост на 2,6%, с начала года – на 25,4%), тогда как объем средств в иностранной валюте в августе не изменился (с начала года – увеличился на 5,7%).

С начала года объем депозитов физических лиц увеличился на 18,7% – до 251 млрд. грн., в августе – на 0,9%. При этом их прирост в национальной валюте (4%) в августе значительно превышал соответствующий показатель по средствам в иностранной валюте (0,2%).

Объем депозитов юридических лиц с начала года вырос на 11,5% – до 129,7 млрд. грн. (в августе – на 2,8%). Рост средств юрлиц в августе произошел исключительно за счет вкладов в национальной валюте (рост на 18,7%).

Удельный вес долгосрочных депозитов в общем объеме за 8 месяцев увеличился с 24,4% до 27,9%.

Объем наличности вне банков в августе не изменился (с начала года – рост на 11,5%) –175,1 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы за месяц сократился с 31,7% до 31,5%, однако он остается ниже, чем в начале года (32,2%).

Объем обязательных резервов, сформированных банками в августе, составил 11,67 млрд. грн., из них перечисленных на отдельный счет в НБУ – 7,89 млрд. грн.

Объем операций Нацбанка по мобилизации средств в августе составил 36,5 млрд. грн. (с начала года – 192,4 млрд. грн.), объем операций по рефинансированию банков – 170 млн. грн. (с начала года – 4,1 млрд. грн.).

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 13,5% в июле до 12,6% в августе, в иностранной валюте – с 10,4% до 9,9%.

Общий объем остатков кредитных вложений в августе вырос на 0,7% – до 710 млрд. грн. (в том числе в национальной валюте – на 1,9%, до 368,2 млрд. грн.).

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет Украины в августе поступило 4 млрд. 313,83 млн. грн. (с начала года – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации и для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость) на общую сумму 55 млрд. 395,66 млн. грн. В августе был осуществлен выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности по НДС на сумму 16 млрд. 442,67 млн. грн., выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в августе составила 10,29% годовых (с начала года – 13,57% годовых). Средневзвешенная доходность ОВГЗ с учетом обязательств, выпущенных на цели рекапитализации банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС, в августе составила 6,5% годовых (с начала года – 10,71% годовых).

Инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала года – 4,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составляет 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

В августе т.г. на 50% выросла цена на природный газ, а из продуктов питания больше всего подорожали сливочное масло – на 5,8%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,7%, хлебопродукты – на 2,4%, молоко, сыр, яйца – на 2,3%.

В августе т.г. несколько снизились цены на овощи и фрукты.

Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9010/7,9095 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9115/7,9235 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9210/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,сегодня в США празднуют День Труда, в связи с этим торги по американской валюте были возможны только валютированием ТОМ, но, не смотря на это, доллар сохранил свой восходящий тренд.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2581/0,2586 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2587/0,2590 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2589/0,2591 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и составил 30,62 рублей за доллар (-0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,2870/1,2915 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1985/10,2110 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2015/10,2195 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,1975/10,2060 грн./евро.

Новости ТЭК

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны оплатить ДК «Газ Украины» всю сумму задолженности за потребленный в течении 2008-2010 гг. природный газ до конца сентября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Газ Украины», такое требование было выдвинуто на производственном совещании при участии руководителей местных органов власти (представителей облгосадминистраций и органов местного самоуправления) и теплоснабжающих предприятий под председательством первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА и директора ДК «Газ Украины» Эдуарда ШВЫДКОГО, состоявшемся 3 сентября т.г. в центральном офисе ДК «Газ Украины».

В ДК «Газ Украины» отмечают, что по состоянию на 1 сентября 2010 года задолженность теплоснабжающих предприятий (вместе с АЭК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 гг. природный газ составляет 6,64 млрд. грн.

На протяжении этого периода наибольшие долги накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (827 млн. грн.), Донецкой (777 млн. грн.), Харьковской (742 млн. грн.) Луганской (382 млн. грн.), Запорожской (240 млн. грн.), Одесской (225 млн. грн.), Житомирской (126 млн. грн.), Львовской (117 млн. грн.), Киевской (113 млн. грн.), Ривненской (100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (140 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2008-2010 гг. свыше 1,9 млрд. грн. На совещании сообщили, что Киевская городская государственная администрация должна в ближайшее время рассчитаться с АЭК «Киевэнерго», а та, в свою очередь, – с ДК «Газ Украины».

На совещании было отмечено, что бытовые потребители в целом добросовестно оплачивают стоимость коммунальных услуг, в т.ч. потребленной тепловой энергии. Уровень оплаты населением потребленной тепловой энергии составляет 92-96%, однако денежные средства не поступают на счета ДК «Газ Украины» в полном объеме.

Руководство ДК «Газ Украины» предупредило, что при наличии задолженности за природный газ у теплопроизводителей компания не будет заключать с должниками договора на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Кроме того, представители компании в который раз подчеркнули, что из-за значительной задолженности предприятий ТКЭ за газ НАК «Нафтогаз Украины» вынуждена привлекать значительные кредитные ресурсы для своевременных расчетов за импортированный природный газ (до 7 числа следующего за расчетным месяца).

Во время обсуждения вопроса формирования тарифов ряд руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ обратили внимание на необходимость проведения более активной государственной политики в сфере обеспечения формирования экономически обоснованных тарифов на производство тепловой энергии.

Владельцами государственного пакета акций энергооснабжающей компании ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (г. Ивано-Франковск), реализованного Фондом государственного имущества на торгах в августе этого года, стали Zokatitni Enterprises Ltd Miosaria Commercial Ltd (обе - Кипр).

Об этом сказано в сообщении общества, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Zokatitni Enterprises стала владельцем пакета в размере 12,5104%, Miosaria Commercial - 12,5105%.

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с банком VTB Capital Plc (Великобритания), дочерней структурой российского ВТБ, об открытии кредитной линии на общую сумму 400 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планируется привлечь через проведение НАК «Нафтогаз Украины» тендера с одним участником. «Нафтогаз» намерен привлечь средства на период с 2010 по 2013 год включительно.

В сообщении уточняется, что в рамках кредитной линии «Нафтогаз Украины» намерен в первую очередь освоить средства на сумму, эквивалентную 1,055 млрд. грн., в частности, в 2010 году – 112,2 млн. грн.

Строители газопровода Nabucco договорились с ведущими международными банками о получении кредита общим объемом 4 миллиарда евро, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Консорциум Nabucco Gas Pipeline International получит 2 миллиарда евро от Европейского инвестиционного банка, 1,2 миллиарда - от Европейского банка реконструкции и развития и 800 миллионов - от Всемирного банка.

Участники консорциума планируют предоставить около половины из общего бюджета проекта в 8 миллиардов евро самостоятельно. Остальное поступит от международных финансовых институтов, где ставки по кредитам должны быть ниже, чем на открытом рынке.

Окончательное решение по объему инвестиций будет принято в конце 2010 года. Начало строительства Nabucco запланировано на 2011 год, а поставки по газопроводу должны пойти в конце 2014 - начале 2015 года.

Nabucco считается основным конкурентом российского газопровода "Южный поток". В состав консорциума Nabucco Gas Pipeline International входят немецкая RWE, болгарская Bulgargaz, австрийская OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz и турецкая Botas.

Общая пропускная способность газопровода составит 31 миллиарда кубометров. На первом этапе по Nabucco планируется поставлять в Европу не более 17 миллиардов кубометров топлива.

Российский государственный концерн «ТВЭЛ» признан победителем конкурса по отбору партнера и технологии по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам в понедельник в Киеве помощник директора представителя американской компании Westinghouse в Киеве Светлана МЕРКУЛОВА. Напомним, что американская компания Westinghouse наряду с «ТВЭЛ» принимали участие в указанном конкурсе.

«Мы получили уведомление, в котором нас благодарят за участие и сообщают, что межведомственная комиссия приняла решение в пользу «ТВЭЛ», - сказала она.

Как сообщил УНИАН информированный источник Минтопэнерго, решение по определению победителя конкурса было принято межведомственной комиссией 2 сентября т.г. После направления уведомлений участникам конкурса планируется, что межведомственная комиссия направит документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета министров Украины с рекомендацией определить партнером по строительству завода ОАО «ТВЭЛ».

(УНИАН)