Анонс на 7 сентября

Состоится открытие седьмой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва. Пленарное заседание (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации. В церемонии открытия примет участие Председатель Сейма Литовской Республики М. Дягутене.

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Круглый стол на тему:: “Пути решения основных проблемных вопросов создания и деятельности ОСМД”. Организаторы - Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с проектом «Реформа городского теплообеспечения», исполнителями которого является Институт местного развития и Гражданская Сеть ОПОРА. Участники: зам.министра ЖКХ Виталий Шаповаленко, руководители структурных подразделений МинЖКХ, представители Минюста, Минрегионстроя, Госкомзема, Госпредпринимательства, эксперты Института местного развития, ГМ ОПОРА, эксперты проектов международной технической помощи, председатели ОСМД.

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Пресс-конференция компании Вебтраст Украина на тему: "Идентификация сайта и нотариальное подтверждение размещенной на сайте информации". Участники: директор Вебтраст Украина Виктор Золочевский; директор СП Адграфикс Марина Слободян; адвокат Сергей Эстрин.

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В Украинском государственном центре радиочастот начнет работу трехдневный семинар Международного союза электросвязи (МСЭ) „Радиомониторинг и повышение эффективности использования спектра” и международная выставка „Оборудование и системы радиомониторинга - состояние и перспективы развития и производства”. Семинар организован Бюро развития электросвязи МСЭ в рамках Проекта „Центра Мастерства МСЭ”.

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Пресс-конференция на тему: «Китайские инвестиции в украинскую экономику: угрозы и перспективы». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; экс-министр экономики Украины, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Скрытые факты о кровавых событиях на коньячном заводе “Таврия”. В ночь с 3-го на 4-ое сентября прошлого года неизвестные вооруженные люди в черном штурмовали коньячный завод «Таврия». По официальным данным после «кровавой бойни» госпитализирован двадцать один человек, четверо из них в реанимацию. Один из пострадавших - собственный фотокорреспондент УНИАН - Виталий Данильченко. Он был одним из журналистов, фиксировавших кровавые события той ночи. Охранником предприятия ему были нанесены телесные повреждения и разбит фотоаппарат. Суд отказался квалифицировать избиение фотокора по статье 171 «Преднамеренное препятствование журналистской деятельности». Вся правда о событиях на заводе «Таврия» от свидетелей событий и эксклюзивные видеокадры штурма предприятия, которые не попали к выпуски новостей будут представлены на пресс-конференции. Участники: Виталий Данильченко, фотокорреспондент УНИАН; Олег Сычев, председатель ОО « Репортеры за свободу слова»; Олег Мартыненко, правозащитник, представитель пострадавшего В. Данильченко; Максим Лиховид, адвокат Адвокатского объединения «АКТІО» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044)592-53-54. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится презентационная встреча банков и застройщиков по вопросу финансирования проектов строительства объектов недвижимости и ипотечного кредитования физических лиц, как механизма решения вопроса строительства и обеспечения граждан жильем. Цель встречи - презентация возможностей банков по кредитованию участников строительного рынка. Организатор - Украинская Строительная Ассоциация совместно с Министерством регионального развития и строительства Украины, представителями ведущих банков.

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Начнется заседание Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о внедрении системы электронной государственной регистрации субъектов ведения хозяйства); Проект Закона о рыночном надзоре и контроле продукции; Проект Закона о развитии предпринимательской деятельности на отдельных территориях и другиею

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Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич проведет селекторное совещание с регионами (в режиме аудиосвязи) по вопросам: предоставления населению жилищных субсидий по упрощенному порядку, состояния выполнения мероприятий предусмотренных Общегосударственной программой реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, городского электротранспорта и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2010-11 лет, состояния расчетов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за употребленные энергоносители. По окончании селекторного совещания министр Юрий Хиврич будет отвечать на вопрос СМИ.

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