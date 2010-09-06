Курс НБУ на 07.09.10

Официальный курс НБУ на 07.09.10100 USD – 790.8200 (6 сентября – 790.8200)100 EUR – 1018.1017 (6 сентября – 1014.9384)10 RUR – 2.5863 (6 сентября – 2.5766)Учетные курсы банковских металлов на 07.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98812.96 (6 сентября-99010.66)961 XAG 10 Серебро-1570.57 (6 сентября-1554.75) 962XPT10 Платина-123763.33(6 сентября-122972.51) 964XPD10 Палладий-41834.38 (6 сентября-41597.13)

Официальный курс НБУ на 07.09.10 100 USD – 790.8200 (6 сентября – 790.8200) 100 EUR – 1018.1017 (6 сентября – 1014.9384) 10 RUR – 2.5863 (6 сентября – 2.5766) Учетные курсы банковских металлов на 07.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98812.96 (6 сентября-99010.66) 961 XAG 10 Серебро-1570.57 (6 сентября-1554.75) 962 XPT 10 Платина-123763.33(6 сентября-122972.51) 964 XPD 10 Палладий-41834.38 (6 сентября-41597.13)

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