Открылась VII сессия ВР шестого созыва. БЮТ будет блокировать трибуну парламента

Открылась VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия сессии принимают участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатель Высшего административного суда Александр ПАСЕНЮК, председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор ТАТЬКОВ, руководители Национального банка Украины, Счетной палаты, Фонда государственного имущества, Высшего совета юстиции, Антимонопольного комитета, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА и другие представители разных ветвей власти.

По традиции, сессия открылась исполнением Государственного гимна Украины в исполнении народного хора им. Григория Верёвки.

Народный депутат, руководитель оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что фракция БЮТ все-таки будет блокировать трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что фракция БЮТ будет настаивать на рассмотрении сегодня четырех ключевых законодательных актов: законопроектов о введении моратория на повышение цен на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения; о запрещении повышения пенсионного возраста для женщин и о введении налоговых каникул для малого бизнеса. Также БЮТ требует рассмотреть проект постановления, которым предусмотрено запретить правительству использовать бюджетные средства на погашение долга НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.

На уточняющий вопрос журналистов, каким образом они это будут делать, поскольку возле трибуны сейчас собрались депутаты из фракции Партии регионов, С.СОБОЛЕВ ответил: «Мы им будем помогать».

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО вчера заявил, что народные депутаты от БЮТ планируют 7 сентября блокировать трибуну ВР, если коалиция не выполнит требования оппозиции рассмотреть ряд законопроектов о социальной защите населения.