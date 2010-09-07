ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Прокуратуру допустили к финансовым тайнам компании, которая купила «Киевгорстрой» по дешевке», в котором пишет - в рамках дела о незаконной передаче 80% акций «Киевгорстроя» компании «Новый Регион», Печерский суд выдал Генпрокуратуре разрешение на выемку документов из Экспобанка и банка «Хрещатик». Однако ко вчерашнему дню следователи до банков еще не дошли…

http://delo.ua/vlast/politika/genprokuraturu-dopustili-k-finansovym-novogo-regiona-144509/

* * *

Также «Дело» в материале «Коммерческие банки отстранили от местных бюджетов» пишет – с 4 сентября свободные деньги местных бюджетов должны быть размещены только на счетах государственных и рекапитализированных банков. Финансисты считают, что такие преференции противоречат принципам конкуренции, однако не окажут пагубного влияния на банки…

http://delo.ua/dengi/banki/kommercheskie-banki-otstranili-ot-mestnyh-144510/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ показал подъемную силу», в котором пишет – четырехмесячный период снижения цен в августе завершился высокой инфляцией. Скачок потребительских цен на 1,2% был вызван 50-процентным подорожанием газа для населения, в то время как продукты питания, по официальным данным, даже подешевели. Повышение цен на продовольствие станет основным фактором инфляции только с сентября, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1499567

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» собирает кассу», в котором пишет – НАК привлекает $400 млн. у структур российского госбанка ВТБ. По утверждению компании, средства необходимы ей для покрытия кассовых разрывов, образовавшихся из-за долгов за потребленный в первую очередь предприятиями ТКЭ природный газ. Эксперты отмечают, что данный кредит – далеко не первый из предоставленных российскими госструктурами. Они уверены, что в будущем подобные займы могут быть использованы для давления на украинскую власть…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1499569

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Украинцы положились на депозит» пишет – вчера в Нацбанке заявили, что возобновление доверия населения к банкам вызвало быстрый рост гривневых депозитов, объем которых уже превысил докризисный уровень. Приток средств в банки происходил, несмотря на падение ставок – только за август на 1%. Банкиры ожидают дальнейшего увеличения вложений населения, притом что гривневые депозиты до конца года подешевеют еще на 1%, а валютные – на 0,5%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1499577

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Газ улетел, вода уплыла» пишет – столичная мэрия продала блокирующие пакеты «Киевгаза», «Киевводоканала» и контрольный пакет «Киевхимволокна» по схеме продажи акций «Киевгорстроя». Бумаги ранее, без лишнего шума, приобрела все та же ФК «Новый регион». При этом акции, возможно, были дальше перепроданы, как и в ситуации с «Киевгорстроем». Следователи прокуратуры теперь ищут не только участников сделки, но и проведут обыски в квартирах чиновников КГГА…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/gaz-uletel-voda-uplyla

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Украина заиграла против ЕС» пишет – чтобы избежать осложнений в отношениях с Москвой по газу, Украина готова поделиться с Россией контролем над трубопроводом в Юго-Восточную Европу в обмен на доступ к газовым месторождениям и подписание нового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». На этом фоне ЕС все тверже заявляет России о намерении превратить зависимость в партнерство…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/ukraina-zaigrala-protiv-es

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Рада будет модернизировать экономику» пишет - по словам регионала Анатолия Кинаха, основной упор при принятии законов будет сделан на модернизацию экономики. Реформированию подвергнется пенсионная, судебная системы, уголовная юстиция. В том числе и прокуратура…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/07/020313.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Тимошенко выгнала Губского и компанию» пишет - на заседании фракции БЮТ были исключены из партии «Батьківщина» Богдан Губский, Иван Денькович и Арнольд Радовец. Мотив – сотрудничество с властью. Но во фракции они остаются…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/07/015626.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «За задержку рейса пассажирам заплатят штраф» пишет - в Украине готовят Воздушный кодекс. Авиакомпании накажут за плохое отношение к пассажирам…

http://www.segodnya.ua/news/14169964.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Доллар вырывается вверх?..» пишет - гривня начала «шататься», что, в принципе, прогнозировалось аналитиками и экспертами. Тому есть ряд причин. Основная – излишки валюты на ранке иссякают. Оказывает давление и ожидание принятия «легенького» Налогового кодекса...

https://economics.unian.net/rus/detail/58624

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский ОПК пройдет «точку невозврата» под восторженный гул стадионов» пишет - власть заявляет, что средства на развитие ВСУ появятся только в 2012 году. Эксперты же считают, что если наш ОПК останется без финансирования еще два года, то заказывать оружие в Украине будет не у кого… https://economics.unian.net/rus/detail/58605

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Передача власти: Правительство-2012» пишет – про то, что президентские выборы уже начались или вот-вот все соответствующие решения будут приняты, в России традиционно начинают говорить года за полтора до дня голосования. Сейчас как раз такое время. И поговорить действительно есть о чем: привкус старта гонки чувствуется во все большем количестве событий, жестов и сигналов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245109/pravitelstvo2012

* * *

Издание «Известия» в публикации «Охрана государственной заграницы» пишет – объекты недвижимости, деньги на счетах, золотые слитки и культурные ценности на миллиарды долларов - таков объем российской собственности, раскиданной в Великобритании, Испании и других странах. Лишь малая часть ее сейчас принадлежит России. Остальное растрачено, разворовано. Недавно впервые вынесен приговор похитителям российской собственности за рубежом…

http://www.izvestia.ru/politic/article3145791/

(УНИАН)