Премьер: VII сессия ВР должна создать законодательную базу для реформ

Седьмая сессия Верховной Рады Украины должна создать законодательную базу для реализации программы реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, выступая сегодня перед депутатами после открытия сессии ВР.

«На эту сессию возложена ответственная миссия законодательного обеспечения программы системных реформ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в Украине есть «четкий и понятный» план законодательных и организационных мер, которые необходимо предпринять для реализации этой программы. И главным заданием сегодня является принятие Госбюджета на 2011 год на базе Налогового кодекса.

«Главным заданием правительства, и в этом вопросе я надеюсь на плодотворное сотрудничество с парламентом, считаю разработку и принятие бюджета страны на 2011 год. Именно в этом документе мы с вами должны предусмотреть финансовые механизмы реформирования страны. Уверен, что в ближайшее время мы с вами примем доработанный Налоговый кодекс, который направлен на ускорение модернизации и обновления страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что по поручению Президента правительство разработало ряд законопроектов по дерегулированию экономики и снижению административного давления на бизнес, которые также необходимо принять в Верховной Раде.

Кроме того Н.АЗАРОВ отметил, что в следующем году должен начаться процесс финансового укрепления регионов путем предоставления реальных рычагов для вложения средств в развитие экономики.

Как сообщал УНИАН, сегодня открылась VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва. В церемонии открытия сессии принимают участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатель Высшего административного суда Александр ПАСЕНЮК, председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор ТАТЬКОВ, руководители Национального банка Украины, Счетной палаты, Фонда государственного имущества, Высшего совета юстиции, Антимонопольного комитета, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА и другие представители разных ветвей власти.

По традиции, сессия открылась исполнением Государственного гимна Украины в исполнении народного хора им. Григория Верёвки.