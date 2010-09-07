В ВР произошло столкновение между депутатами от БЮТ и ПР

В Верховной Раде Украины произошло небольшое столкновение между депутатами из фракций БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва “бютовцы” пытались пройти к президиуму и заблокировать его. В свою очередь, “регионалы” пытались им помешать, в результате началась небольшая драка непосредственно в президиуме парламента. Среди участников столкновения были народные депутаты от БЮТ Олег ЛЯШКО, Андрей КОЖЕМЯКИН, Роман ЗАБЗАЛЮК и “регионал” Дмитрий ШЕНЦЕВ, а также другие представители Партии регионов.

В настоящее время в президиуме находятся около 10 депутатов от БЮТ и НУ-НС, которые ведут себя спокойно. Другие депутаты из обеих фракций стоят возле президиума и трибуны ВР.