Тимошенко: НК направлен на уничтожение малого бизнеса и создание условий для олигархии

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что правительственный проект Налогового кодекса направлен на уничтожение малого предпринимательства и создания наиболее благоприятных условий для олигархических корпораций.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на митинге сторонников оппозиции возле Верховной Рады.

"Каждая статья Налогового кодекса – это, по сути, шаг к сворачиванию малого предпринимательства. Их концепция такова: должны жить несколько больших корпораций, а малый бизнес должен давать им взятки и налоги так, что жить становится просто невозможно", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батькивщины" при этом сообщила, что правительственный проект Налогового кодекса предусматривает минимизацию возможности платить единый налог.

"Упрощенная система налогообложения превращается в ничто. Сегодня в Налоговом кодексе предусматривается, что к каждому человеку могут ворваться либо в жилище, либо в офис, где он работает, и просто провести обыск без суда и следствия, выясняя, какие налоги вообще этот человек платит", - отметила она.

"Это не Налоговый кодекс, это право держать страну за горло, причем держать крепко. И это в каждой сфере нашей жизни", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.