Эксперты о результатах визита Януковича в Китай...

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО и экс-министр экономики Украины Виктор СУСЛОВ высоко оценивают результаты, достигнутые в ходе визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, В.СУСЛОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве отметил, что договоренность о привлечении 4 млрд. китайских инвестиций в экономику Украины является большим политическим успехом.

«Если принять во внимание, что за 19 лет независимости Украина смогла привлечь 40,4 млрд. долл. инвестиций, то достигнутые соглашения, которые позволят привлечь 4 млрд. – это 10% за время одного визита – это беспрецедент, это самый большой экономический успех», - сказал В.СУСЛОВ.

При этом он отметил, что детально анализировать достигнутые договоренности пока рано, поскольку вопросы сотрудничества будут конкретизированы в ходе предстоящего визита в Китай премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Вместе с этим эксперт отметил, что сегодня в сотрудничестве с Китаем необходимо делать акцент не столько на получение кредитов, сколько непосредственно на инвестициях.

Он также подчеркнул, что в плане инвестиций Китаю интересны отрасли авиастроения, ракетостроение и судостроение.

В свою очередь, О.УСТЕНКО подчеркнул, что договоренности, достигнутые на высшем уровне между руководством Украины и Китая, дадут дополнительный импульс для сотрудничества представителям частного бизнеса.

«Китай – это серьезная сила, которая активно хотела бы использовать Украину в своих собственных интересах, и Украине, в данном случае, это может быть на руку. Украина может стать не частью какой-то большой игры, но и самостоятельным игроком», - сказал О.УСТЕНКО.