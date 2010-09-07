ГЛАВНОЕ на 7 сентября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Парламент

Открылась VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия сессии принимают участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатель Высшего административного суда Александр ПАСЕНЮК, председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор ТАТЬКОВ, руководители Национального банка Украины, Счетной палаты, Фонда государственного имущества, Высшего совета юстиции, Антимонопольного комитета, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА и другие представители разных ветвей власти.

По традиции, сессия открылась исполнением Государственного гимна Украины в исполнении народного хора им. Григория Верёвки.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН критикует представителей оппозиционных фракций за действия, которые привели к определенным нарушениям в церемонии открытия очередной сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия VII сессии Верховной Рады.

По словам В.ЛИТВИНА, вчера представители фракций договорились, что во время пленарного заседания сегодня будут рассматриваться вопросы, предложенные коалицией и оппозицией, в том числе о моратории на повышение жилищно-коммунальных тарифов и относительно энергетической безопасности.

«Где реализация наших договоренностей?», - спросил В.ЛИТВИН, обращаясь к присутствующим в сессионном зале, добавив, что уже вчера вечером эта договоренность была нарушена.

Он в очередной раз призвал народных депутатов к диалогу. «Сделать это непросто будет, учитывая кампанию по местным выборам, но сделать нужно», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, перед началом церемонии открытия VII сессии Верховной Рады народные депутаты из фракции БЮТ непосредственно на своих рабочих местах развернули плакаты с критическими надписями относительно социальной политики правительства. В частности, на местах депутаты разместили плакаты: «На кладбище раньше, чем на пенсию!», «Стоп коммунальному и газовому произволу!», «Галопирующие цены – геноцид украинцев», «Увеличение пенсионного возраста – геноцид украинцев» и тому подобное. Сами “бютовцы” находились возле своих рабочих мест.

Бюджет

На сегодняшний день у правительства есть необходимые средства для финансирования бюджетных расходов и планирования реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, выступая сегодня перед депутатами после открытия VII сессии Верховной Рады.

Он подчеркнул, что на валютных счетах правительства находится 1,6 млрд. долл. США и на гривневых счетах - более 13 млрд.

«Это надежная основа для стабильного финансирования бюджетных расходов и планирования масштабных реформ в стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что сегодня открылась VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва. В церемонии открытия сессии приняли участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, руководители Национального банка Украины, Счетной палаты, Фонда государственного имущества и другие представители разных ветвей власти.

Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления "Об информации Кабинета министров Украины о состоянии выполнения Постановления Верховной Рады Украины от 8 июля 2010 года «О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины» и признании утратившими действие некоторых решений Верховной Рады Украины относительно проекта проголосовал 251 народный депутат из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР своим решением приняла к сведению информацию Кабинета министров Украины о состоянии выполнения Постановления Верховной Рады Украины от 8 июля 2010 года № 2454-VI “О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины”.

В соответствии с частью второй статьи 48 Регламента Верховной Рады Украины парламент признал утратившими действие Постановление Верховной Рады Украины от 17 июня 2010 года № 2353-VI “О принятии за основу проекта Налогового кодекса Украины” и от 8 июля 2010 года № 2454-VI “О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины» и снял из рассмотрения проект Налогового кодекса Украины.

ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.

Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-август 2010 г. получил 177 млн. 338 тыс. грн. дивидендов, что составляет 159% от годового плана (111,4 млн. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, фонд также получил за январь-август 379 млн. 364 тыс. грн. от аренды, что составляет 58,5% от годового плана.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации с начала года, по состоянию на 3 сентября (по оперативным данным), составили 511 млн. 605 тыс. грн., что составляет около 8% от годового плана. Как отметили в ФГИУ, за этот же период в Государственный бюджет было перечислено 511 млн. 444 тыс. грн.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом Украины от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.

Транспорт

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) и департамент ГАИ МВД будут вместе рассматривать инициативы комитета, направленные на дерегулирование транспортной отрасли, для чего формируется рабочая группа в составе представителей обоих ведомств.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госкомпредпринимательства, об этом договорились председатель комитета Михаил БРОДСКИЙ и министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Комитет вместе с ГАИ будет работать над реализацией наших инициатив, которые значительно облегчат жизнь водителям. Мы упростим или уберем лишние процедуры, которые только отнимали время и деньги », - заявил М.БРОДСКИЙ.

Согласно сообщению, 6 октября рабочая группа должна отчитаться о выполнении данных задач.

Среди инициатив, над реализацией которых будут совместно работать специалисты комитета и ГАИ, - ликвидация транспортных сборов с машин, отмена нотариально заверенных доверенностей на право управления автомобилем и предоставление права их написания владельцу транспортного средства, передача полномочий выдачи водительских прав специальным автошколам с введением для них строгой административной и уголовной ответственности за нарушения.

Также будут изучаться вопросы реформирования МРЭО и делегирования права выдачи государственных номеров автосалонам, которые уже сами будут передавать данные в ГАИ; ограничения хозяйственной деятельности государственных структурных подразделений ГАИ; исключения посредников при прохождении техосмотра или предоставлении информации о государственной регистрации автомобилей; ограничения количества документов, которые водитель должен иметь при себе во время управления транспортным средством.

Напомним, в августе начала работать рабочая группа из специалистов Госкомпредпринимательства и ГАИ, которая готовит пакет нормативно-правовых актов по упорядочению прохождения технического осмотра легковых автомобилей.

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Первая украинская бюджетная (лоу-кост) авиакомпания «Визз Эйр Украина» начиная с 18 декабря 2010 откроет 2 новых рейса Киев-Стокгольм и Львов-Мемминген.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, с частотой два раза в неделю будет выполняться рейс из Львова в Мемминген – немецкий город, расположенный в Баварии, в 120 км от Мюнхена. Это уже третье направление после Дортмунда и Венеции, по которому «Визз Эйр Украина» будет выполнять рейсы из Львова.

Одновременно «Визз Эйр Украина» выходит и на шведский рынок, открывая рейс Киев-Стокгольм (Скавста). Сначала частота выполнения рейсов составит два рейса в неделю.

Билеты на указанные рейсы уже в продаже по цене от 378 грн (в одну сторону, с учетом обязательных налогов и сборов).

«Мы уверены, что наши новые направления будут такие же успешные и популярные, как и другие рейсы из Украины», - отметил генеральный директор «Визз Эйр Украина » Сергей ДЕМЕНТЬЕВ.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Принадлежит к группе компаний Wizz Air. Сегодня флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320. За последние 12 месяцев «Визз Эйр Украина» перевезла более полумиллиона пассажиров.

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По оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта, по состоянию на 31 августа 2010 г. общий объем переработки грузов в восемнадцати морских торговых портах Украины вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 578,2 тыс. тонн (0,8%) - до 71 млн. 050,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, является руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.

«Увеличение объема переработки грузов в портах является одной из наших главных задач. Мы делаем все возможное, чтобы эта статистика была позитивной», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

По итогам августа среди лидеров по росту объемов переработки грузов: Мариупольской порт - рост на 2293 тыс. тонн (на 28% больше, чем в августе прошлого года); Измаильский порт - на 1412 тыс. тонн (на 46%); Феодосийский порт - на 565 тыс. тонн (на 33% больше).

Среди лидеров по обработке транзитных грузов - Ильичевский порт, который обработал 2900 тыс. тонн (на 23% больше, чем в августе прошлого года); Феодосийский порт - 1542 тыс. тонн (на 61%); Мариупольский порт - 1196 тыс. тонн (на 28% больше).

Справка УНИАН. Морские порты Украины в 1-м полугодии 2010 г. увеличили грузоперевалку на 0,4%, по сравнению с 1-м полугодием 2009 г. – с 52,78 до 53,02 млн. тонн.

Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.

ТЭК

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк", Киев) предоставил энергогенерирующей компании ОАО "Донбассэнерго" (Горловка, Донецкой обл.) кредит на сумму 80 млн. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте "Государственные закупки".

Соответствующий кредитный договор был подписан 30 августа 2010 года.

Кредит привлечен на период с сентября 2010 года по август 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года, и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 58,747 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,101 млрд. грн., обязательства – 42,205 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,543 млрд. грн.

В первом полугодии 2010 года "Ощадбанк" получил прибыль 365,249 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

ОАО "Донбассэнерго" эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ОАО "Донбассэнерго" составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Компания в январе-июне 2010 года получила убыток 195,4 млн. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ОАО, которые переданы в управление НАК "Энергетическая компания Украины".

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» привлекла у "Проминвестбанка" 100 млн. грн. Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Соответствующий договор был подписан 20 августа 2010 года.

Согласно объявлению о проведении процедуры закупок, средства предоставлены до июля 2011 г. и будут использованы на финансирование хозяйственной деятельности «Укрэнерго».

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

Компания в 2009 году получила доход 2,142 млрд. грн.

"Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составляли 28,650 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,958 млрд. грн., обязательства – 23,661 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,989 млрд. грн.

«Проминвестбанк» в первом полугодии т.г. получил убыток в размере 454,5 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".

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Госпредприятие «Уголь Украины» объявило торги по отбору банка на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 500 млн. грн.

Об этом сказано в официальном объявлении торгов, размещенном на официальном веб-сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, период поставки услуги - ноябрь 2010 г. - декабрь 2011 г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 6 октября, тогда же планируется их вскрытие.

Напомним, ранее Минуглепром планировал эмитирование «Углем Украины» облигаций на сумму 500 млн. грн., которые планировалось направить в специальный инвестиционный фонд для поддержки развития государственных угледобывающих предприятий, созданный участниками оптового рынка угольной продукции.

В июне Минуглепром определил 63 перспективные шахты отрасли, которые требуют для своего развития 47,3 млрд. грн. инвестиций на 5 лет (до 2015 года).

АПК

Профицит мощностей по переработке семян подсолнечника в Украине в 2010/11 маркетинговом году (МГ) составит 43%.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). По данным УКАБ, производство семян подсолнечника в Украине составит 6,3-6,4 млн. тонн при перерабатывающих мощностях, превышающих 9 млн. тонн. Таким образом, почти половина мощностей по переработке семян останутся незадействованными, а конкуренция перерабатывающих предприятий за сырье обещает быть довольно напряженной.

Эксперты УКАБ отмечают, что избыток перерабатывающих мощностей увеличивается с каждым годом. В частности, в 2009/10 маркетинговом году он составлял 34%, а в 2008/09 МГ - лишь 15%.

Комментируя указанную тенденцию, генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА отметил, что динамика увеличения перерабатывающих мощностей играет на руку аграриям. "Избыток перерабатывающих мощностей - лучшая гарантия, что цена на подсолнечник для сельхозпроизводителей будет привлекательной, даже в период массового сбора данной культуры", - заметил В.ЛАПА.

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Министерство экономики Украины предлагает внести изменения в Порядок разделения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

В частности, предлагается установить, начиная с 1 января 2011 г., разделение тарифной квоты на ввоз сахара-сырца из тростника по принципу “первый пришел – первым обслуживаешься” согласно Протоколу о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Также предлагается внедрить мероприятия по учету использования тарифной квоты, в частности, осуществлять выдачу лицензий по согласованию с Минагрополитики, внедрить систему информирования Кабинета министров относительно выдачи Минэкономики лицензий на импорт сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты, его фактического ввоза и переработки.

Согласно проекту постановления, ввоз сахара-сырца из тростинка в пределах тарифной квоты осуществляется на основании выданных Минэкономики лицензий. Лицензии будут выдаваться на основании заявок субъектов внешнеэкономической деятельности, которые будут рассматриваться в порядке их поступления. К заявке субъект внешнеэкономической деятельности будет добавлять согласование Минагрополитики.

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Без официальных объяснений в портах простаивают более 20 судов с зерном общим количеством 380 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

В заявлении отмечается, что некоторые суда стоят уже по полтора месяца, поскольку были загружены еще 28 июля. В ассоциации подали перечень судов и обратились к Гостаможслужбе за комментарием ситуации по каждому из указанных кораблей.

В обращении акцентируется, что УЗА согласна с прогнозами правительства и Министерства аграрной политики Украины о возможности экспортировать в этом маркетинговом году порядка 15 млн. тонн. Однако «в связи с искусственным и ничем не оправданным блокированием судов ни экспортеры, ни производители не в состоянии воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой».

УЗА также призывает Гостаможслужбу объяснить причины возбуждения трех уголовных дел против представителей всемирноизвестных зерноторговых компаний. «Ведь анализы проб, на основании которых им инкриминируются обвинения, не могут быть достоверными, потому что брались с грубыми нарушениями технологии отбора и требований ДСТУ», - говорится в заявлении.

Ассоциация еще раз заверяет в своей готовности к сотрудничеству с контролерами Гостаможслужбы. «Мы не против дополнительных проверок, но призываем делать их на протяжении суток, как того требует ДСТУ, а не 10-20 суток, как это происходит сейчас. Такая задержка судов наносит миллионный ущерб зерноторговым компаниям и не способствует улучшению инвестиционного климата в Украине», - отмечают в УЗА.

ЖКХ

Верховная Рада Украины отказалась установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому вопросу рассматривалось 4 проекта постановления. Один из них был внесен представителями фракции КПУ и получил наибольшую поддержку депутатов – 200 из 421.

Проект постановления, внесенный депутатом Олегом ЛЯШКО (БЮТ), поддержали 176 из 421, Романа ЗВАРИЧА – 174 из 421 и Юрия КАРМАЗИНА – 174 из 421.

После такого нерезультативного голосования депутаты от фракции БЮТ сразу заблокировали трибуну парламента.

Депутат от фракции БЮТ О.ЛЯШКО, выступая с трибуны, сказал, что представители БЮТ настаивают на повторном голосование этого вопроса.

Евро-2012

До 9 сентября экспертная комиссия УЕФА по стадионам во главе с директором департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ будет находиться в Украине с очередным инспекционным визитом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба местного организационного комитета Евро-2012.

Во время визита эксперты УЕФА и МОК «Евро-2012 Украина» ознакомятся с ходом строительства стадионов Киева и Львова в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Экспертная комиссия проведет встречи с проектными командами НСК «Олимпийский» и Львовского стадиона и проанализируют ход выполнения строительных работ на этих объектах, которые на сегодняшний день являются объектами первоочередного внимания УЕФА.

По словам директора Турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, этот визит пройдет накануне заседания Наблюдательного совета УЕФА Евро-2012, которое состоится 21 сентября 2010 года в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне под председательством президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, а выводы экспертов по стадионам войдут в Отчет №21 по стадионам и станут предметом обсуждения.

«Украина не должна снижать темпы возведения инфраструктурных объектов в целом, и прежде всего стадионов. Очень важно, чтобы объекты были введены в эксплуатацию летом 2011 года, это позволит провести предварительное тестирование спортивных арен», – отметил он. Директор Турнира также обратил внимание на то, что уже сейчас нужно готовить управленческий состав эксплуатационных команд, проводить подготовку и обучение персонала.

На этой неделе также состоится визит делегации УЕФА во главе с исполнительным директором по маркетингу и медиа-менеджменту УЕФА Филиппом МАРГРАФОМ. В ходе визита эксперты проведут встречи с украинскими компаниями, которые выразили желание участвовать в проекте УЕФА Евро-2012 в качестве национальных спонсоров.

Погода

8 сентября на территории Украине сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в карпатском регионе, в восточной, местами южной части Украины пройдет кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье Крыма до 18°; днем 15-20°, в южной части 20-25°, на востоке и в карпатском регионе 12-17°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и столичной области осадков не ожидается, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 15-20°. По г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

7 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 18°.

(УНИАН)