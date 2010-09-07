Главное за 7 сентября (вечер)

Новости дня

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Среди основных новостей второй половины дня предложение народных депутатов ввести новый вид государственной помощи семьям с детьми... Намерение правительства создать фонд, который будет выдавать студентам беспроцентные кредиты... Сообщение Нафтогаза о том, что компания полностью рассчиталась за августовский газ... Заверение Тигипко о том, что правительство через 10 дней представит новый проект Налогового кодекса и другие.

Соцполитика

Депутаты предлагают ввести новый вид госпомощи – на воспитание ребенка с 3 до 18 лет

Народные депутаты Украины от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Олег ЛЯШКО, Иван КИРИЛЕНКО и Александр СТЕШЕНКО предлагают ввести новый вид государственной помощи семьям с детьми – на воспитание ребенка с 3-летнего возраста до достижения 18 лет.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» №7096 от 7 сентября 2010 года, текст которого размещен на официальном парламентском портале.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, данным документом предусматриваются дополнительные расходы государственного бюджета, поэтому предлагается сократить расходы на содержание органов государственного управления. «Это и будет источником дополнительных доходов для покрытия увеличения расходов бюджета», – говорится в пояснительной записке.

Кабмин намерен создать фонд, который будет выдавать студентам беспроцентные кредиты

Правительство готовит решение о создании фонда, который будет выдавать студентам беспроцентные кредиты.

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, кредит будет выдаваться на 20 лет, и студент начнет отдавать этот кредит только через 5 лет после окончания учебы.

«В правительстве об этом сейчас идет разговор. Мы готовимся к этому решению», - сказал С.ТИГИПКО.

Также, по его словам, Кабинет министров планирует принять ряд решений относительно увеличения самостоятельности университетов, в первую очередь, это будет касаться денег, которые зарабатывают университеты.

Кроме того, С.ТИГИПКО сообщил, что в проекте государственного бюджета планируется предусмотреть средства на стажировку 100 преподавателей и обучение 100 студентов и 100 аспирантов за рубежом.

Нефть. Газ

«Нафтогаз» полностью рассчитался за поставленный в августе российский газ НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в августе этого года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в частности, НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 711 млн. долл. США за импортированный в августе 2010 года природный газ. Цена природного газа для компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Финансы

Доходы госбюджета в январе-августе составили 148 млрд. грн.

Доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2010 года (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений и возмещения налога на добавленную стоимость облигациями) составили 148,162 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд – 128,679 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, налоговые поступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 105,376 млрд. грн., неналоговые поступления – 19,163 млрд. грн.

ФГИ за 8 месяцев получил 177 млн.грн. дивидендов – 159% плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-август 2010 г. получил 177 млн. 338 тыс. грн. дивидендов, что составляет 159% годового плана (111,4 млн. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, фонд также получил за январь-август 379 млн. 364 тыс. грн. от аренды, что составляет 58,5% годового плана.

Поступления от приватизации с начала года, по состоянию на 3 сентября (по оперативным данным), составили 511 млн. 605 тыс. грн., что составляет около 8% годового плана. Как отметили в ФГИУ, за этот же период в Государственный бюджет было перечислено 511 млн. 444 тыс. грн.

Cогласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн.

Бюджетный дефицит Украины в 2010 г. составит 6% ВВП

Бюджетный дефицит Украины в 2010 году составит 66,5 млрд. грн., или 6% ВВП. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, это будет способствовать активным заимствованиям со стороны украинского правительства на публичном долговом рынке во втором полугодии 2010 года.

Как отмечают аналитики, показатели государственных финансов за июль текущего года существенно отличаются от ситуации в мае-июне т.г., когда дефицит государственного бюджета составлял свыше 11 млрд. грн. ежемесячно. Помимо умеренного сокращения расходов, главной причиной низкого дефицита бюджета в июле 2010 году был резкий рост доходов. Доходы Государственного бюджета в июле т.г. выросли на впечатляющие 64% (в годовом выражении).

Аналитики подчеркивают, что данный рост в значительной мере прошел по статье «неналоговые поступления». Данная статья обеспечила в июле доходы государственного бюджета на сумму 8,7 млрд. грн., то есть 36% всех бюджетных доходов. Наиболее вероятно, что большинство данных поступлений – это перечисление средств Национальным банком Украины. Таким образом, низкий дефицит бюджета в июле 2010 года был обусловлен разовым фактором и не является новой тенденцией, считают аналитики.

Тигипко: через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант нового проекта

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что через 10 дней Кабинет Министров представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам С.ТИГИПКО, сегодня продолжается работа над совершенствованием проекта, который был опубликован в средствах массовой информации несколько месяцев назад.

Он сообщил, что созданная для этого в правительстве рабочая группа внесла более чем 250 поправок, которые в основном касаются администрирования налогов.

Говоря о некоторых положениях Налогового кодекса, обнародованных на презентации документа несколько дней назад, С.ТИГИПКО отметил, что это лишь принципиальные «политические моменты», которые были согласованы на уровне премьер-министра. «Это политические вопросы, за которые должны голосовать депутаты», - сказал он.

Вице-премьер выразил уверенность, что работа над Налоговым кодексом будет успешно завершена, и парламент примет его.

«Если это произойдет, то Украина с 181-го места (в рейтинге легкости уплаты налогов Paying Taxes-2010 из 183-х возможных – УНИАН) точно поднимется выше и приблизится к лидерам», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что после принятия Налогового кодекса рабочая группа не завершит свою работу и в дальнейшем будет работать над совершенствованием национальной налоговой системы.

С.ТИГИПКО сообщил, что в правительстве продолжается активная работа над разработкой нового Таможенного кодекса.

Проект Налогового кодекса Украины превосходит ряд европейских аналогов - Выдрин

Известный политолог Дмитрий Выдрин считает, что предложенный правительством Николая АЗАРОВА проект Налогового кодекса «даже превосходит некоторые европейские аналоги».

Об этом эксперт заявил УНИАН, комментируя проект Налогового кодекса Украины. Эксперт отметил, что у документа, представленного Кабмином, есть, как минимум, 4 достоинства.

Во-первых, считает Д.ВЫДРИН, принятие Налогового кодекса в представленном варианте сделает Украину более конкурентоспособной на рынке международных финансовых потоков – инвестиций, кредитов и т.д. Ставка налога на прибыль для корпораций, которую предлагается опустить с 25 до 16 процентов, будет существенно ниже, чем в большинстве соседних с Украиной стран, что должно обеспечить приток финансов. Крупному бизнесу станет выгодней размещать свои производства в Украине.

Во-вторых, по словам эксперта, проект Налогового кодекса «сориентирован на поощрение наиболее перспективных и востребованных сегментов промышленности. В частности, налоговые каникулы окажут стимулирующее воздействие на отельный бизнес, который пока развит у нас слабо. Можно надеяться, что Украина уйдет с последних мест в Европе по развитию туризма».

В-третьих, имеющиеся льготы в налоговом кодексе в перспективе позволят нам догнать Польшу по развитию малого бизнеса, считает Д.ВЫДРИН.

К достоинству проекта Налогового кодекса, по его мнению, относится и дифференцированная ставка налога на жилье. «Вряд ли, большинство украинцев располагают жилой площадью более 100 квадратных метров на человека. Зато политический бомонд, многие народные депутаты, имеют «хатынки» по 600-700 квадратов. За их счет и будет наполняться бюджет», - сказал политолог.

Таким образом, представленный проект Налогового кодекса «создал хорошие заделы для его дальнейшего усовершенствования. Важно, что приняв Налоговый кодекс, страна сделает полноценный шаг в общеевропейское экономическое пространство. Зарубежные эксперты уже дали свою оценку проекту налогового кодекса. По их мнениям, документ вполне соответствует европейским стандартам, а по некоторым позициям даже превосходит их», - сказал Д.ВЫДРИН.

Строительство

Кабмин планирует сократить до 60 дней срок выдачи разрешений на строительство

Правительство планирует сократить срок выдачи разрешений на начало строительства до 60 дней. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая на всеукраинском форуме партии «Сильная Украина» в Киеве.

С.ТИГИПКО напомнил, что сегодня, чтобы начать строительство на территории Украины, нужно потратить 475 дней на сбор всевозможных разрешений, тогда как в мире в среднем на это идет 250 дней, а, например, в Грузии всего 50 дней. Поэтому им была создана рабочая группа, в которую были привлечены лучшие эксперты для того, чтобы максимально сократить этот срок.

«60 дней это все, что мы можем дать на украинскую бюрократию», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, в правительстве также продолжается работа относительно сокращения видов лицензирования в различных отраслях. По его словам, на сегодняшний день снято 1600 видов лицензирования с более чем 2 тысяч, которые существовали в начале года. И в первую очередь, по словам С.ТИГИПКО, это касается сферы строительства. «Сегодня осталось 165, и нужно продолжать сокращать», - сказал он.

Он сообщил также, что разработан законопроект о сокращении проверяющих органов с 79 до 40 – по количеству органов исполнительной власти.

Парламент намерен освободить заказчиков строительства соцобъектов от участия в создании инфраструктуры

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины «О планировании и застройке территорий» относительно зданий социальных заведений: образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 238 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на освобождение от паевого участия (взноса) в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта заказчиков строительства зданий социальных заведений: образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения (школ, детских садов, заведений культуры, библиотек, театров, кинотеатров, музеев, стадионов, спортивных площадок, больниц, медицинских центров, детских оздоровительных лагерей, других оздоровительных и санаторно-курортных заведений и др.).

ЖКХ

Объекты социальной сферы должны быть готовы к началу отопительного сезона 1 октября

Объекты социальной сферы по всей Украине должны быть готовы к началу отопительного сезона 1 октября текущего года.

Об этом сегодня заявил министр ЖКХ Юрий ХИВРИЧ на селекторном совещании с руководством облгосадминистраций по вопросам подготовки к отопительному сезону.

Он сообщил, что по прогнозу медиков, с 1 октября в Украине температура может значительно снизится и усилится риск всплеска простудных заболеваний, в том числе, и гриппа. «Мы должны с вами до 1 октября полностью «прокрутить на холодную» все объекты, особенно школы, детские садики и больницы, и готовится к началу отопительного сезона по бюджетной сфере с 1 октября», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Он отметил, что в последние дни в Киеве ночью температура снижается до 10 градусов тепла, а, согласно нормам, отопление должно включаться, когда среднесуточная температура составляет 8 градусов тепла.

«Да, там написана средняя температура, но если сегодня будет 3-5 ночью, то мы уже ночью должны протапливать детские садики и особенно больницы, родильные дома для того, чтобы у людей были нормальные условия для выздоровления. Поэтому мы должны быть готовы к началу отопительного сезона с 1 октября по социальной сфере», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

При этом он подчеркнул, что до 1 октября должна быть проведена проверка всех объектов коммунальной сферы на предмет готовности к началу отопительного сезона.

Кроме того, Ю.ХИВРИЧ поручил создать в каждой области специальную диспетчерскую службу, которая будет с 1 октября отчитываться перед министерством о степени готовности, проведенных работах для начала отопительного сезона и по подключению объектов к теплоснабжению.

«Этот отчет мы будем предоставлять премьер-министру и вице-премьер-министру… Если с 1 числа в какой-то области не будет диспетчерской службы – ночью поднимем замгубернатора, а если надо, то и до губернатора дойдем. Это команда премьер-министра – отчитываться о нашей с вами работе», - сказал министр.

Агро

Правительство, скорее всего, введет квоты на экспорт зерновых – эксперт

Правительство, скорее всего, таки введет квоты на экспорт зерновых. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Иваном ПАНИНЫМ.

Как отмечается в отчете, на данный момент рынок зерновых находится в «подвешенном» состоянии – экспорт заморожен, вопрос с введением квот не решен, зернотрейдеры фактически приостановили закупку зерна. По мнению аналитика, убытки от этого пока оценить сложно, но они явно будут ещё больше, если правительство как можно скорее не расставит всё по своим местам. «Мы считаем, что введение экспортных квот при текущих прогнозах урожая является превентивной мерой, направленной на обеспечение продовольственной безопасности Украины. Мы ожидаем, что они всё-таки будут введены», - отмечается в отчете.

По мнению аналитика, целесообразно было бы увеличить объём квот на 2-2,5 млн тонн, чтобы не нарушать баланс зерновых, а также, в первую очередь, распределять квоты между компаниями согласно заключённым ранее контрактам на поставку.

И.ПАНИН также отмечает, что введение полного запрета на экспорт зерновых из Украины маловероятно. «Такая мера может навредить положительной репутации Украины, а также зернотрейдеров, которую они заработали за последние несколько лет», - отмечается в отчете. В то же время, по мнению аналитика, зернотрейдеры при этом могли бы выиграть. «Запрет на экспорт зерновых мог бы быть расценен как форс-мажор, а компании могли бы без потерь разорвать невыгодные контракты на поставку зерновых и позже заключить новые по более выгодным ценам», - отмечает И.ПАНИН.

Льготный импорт гречихи серьезно навредит украинскому производителю – УАК

Льготный импорт гречихи серьезно навредит украинскому производителю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации (УАК), такое мнение высказали специалисты ассоциации.

Отмечается, что Украина в новый 2010/2011 маркетинговый год вошла почти без конечных остатков гречихи, ведь выращивание этой культуры на протяжении последних лет было низкорентабельным. Кроме того, объем выращивания снижался. Соответствующим образом складывалась и ценовая ситуация: цена на гречишную крупу в розничной сети достигала 16-18 грн. за кг.

По прогнозам УАК, при такой благоприятной конъюнктуре производители гречихи, даже без государственной поддержки, будут заинтересованы увеличивать посевные площади под урожай 2011 года.