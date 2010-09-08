ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Vanco возвращается в Украину», в котором пишет - компания Vanco, которую правительство Тимошенко не допустило к добыче нефти и газа в Черном море, возобновляет свою деятельность в Украине. То, что переговоры находятся в завершающей стадии, подтвердил министр охраны окружающей среды Николай Злочевский…

http://delo.ua/biznes/kompanii/vanco-vozvracshaetsja-v-ukrainu-144570/

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Также «Дело» в материале «Дельта Банк получил 4 млрд. грн. скандальных кредитов» пишет – среди активов Укрпромбанка, которые перешли на баланс Дельта Банка, оказались и проблемные кредиты, выданные компаниям группы «Альфа-Нафта»…

http://delo.ua/dengi/ukrprombank/delta-bank-poluchil-4-mlrd.-skandalnyh-kreditov-144574/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Национальную комиссию берут под регулирование», в котором пишет – Блок Юлии Тимошенко предлагает урезать полномочия Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. Таким образом оппозиция пытается возложить на Кабмин всю полноту ответственности за повышение тарифов. Законопроект поддерживают "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС) и коммунисты, что значительно повышает его шансы на принятие. Это политическое решение, но в случае его принятия пострадает в первую очередь инвестиционная привлекательность Украины, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1500029

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Зерно стало невыездным», в котором пишет – власти продолжают искусственно блокировать экспорт зерновых из Украины, заявили вчера в крупнейшем отраслевом объединении – Украинской зерновой ассоциации (УЗА). С конца июля в портах простаивают 20 судов с 380 тыс. т зерна, сообщили в УЗА. Если ранее поводом для их задержания служили действия Гостаможни, ужесточившей контроль за вывозом зерновых, то сейчас суда не выпускают из портов, объясняя это негласными указаниями "из Киева", утверждают зернотрейдеры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1500033

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «НБУ сработал удовлетворительно» пишет – стремясь снизить спрос на доллар, стоимость которого вчера достигла 7,95 грн., Нацбанк продал банкам $100 млн. Участники рынка говорят, что регулятор выставил котировку на продажу по 7,9269 грн/$, когда основные сделки с валютой на межбанковском рынке были совершены. Поэтому сегодня в киосках наличный доллар будет продаваться по 7,96 грн/$. Если НБУ будет оперативнее реагировать на валютный спрос, уже в четверг курс опустится до 7,93 грн/$, считают банкиры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1500004

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Издание «Экономические известия» в публикации «МРЭО прогоняют от кормушки» пишет – Госавтоинспекция может лишиться ряда своих функций, связанных с хозяйственной деятельностью. Госкомпредпринимательства совместно с ГАИ уже занялись подготовкой необходимых изменений к законодательным актам. Если идея будет реализована, многим видам бизнеса ГАИ придет конец…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/mreo-progonyayut-ot-kormushki

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Цены на квартиры не вырастут» пишет – риэлторы не ожидают значительного роста активности вторичного рынка жилья в Киеве в нынешнем месяце…

http://eizvestia.com/markets/full/ceny-na-kvartiry-ne-vyrastut

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«Газета по-киевски» в публикации «Пиво подорожает. Через пару месяцев» пишет - повышение цен на ячмень отразится на стоимости пива: оно подорожает ориентировочно на 30%, говорят эксперты…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/08/021059.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Стоимость «однушки» может упасть до $10 тыс.» пишет - эксперт компании MPP Consulting, который не раз прогнозировал снижение цен на жилье, снова заявил, что стоимость «однушки» на вторичном рынке может снизиться до $10 тысяч. Издание поинтересовалось, не слишком ли часто он делает оптимистические прогнозы?

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/08/025308.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Газпром» признался, что намерен поглотить «Нафтогаз» пишет - глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что сотрудничество с НАК «Нафтогаз Украины» должно закончиться слиянием этих двух компаний…

http://www.segodnya.ua/news/14170562.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Подарок от Лукашенко» пишет – на российско-белорусской границе все-таки обнаружилась лазейка, через которую в Россию идут дешевые импортные автомобили. Разница в цене выражается шести-, а для дорогих автомобилей — семизначными числами. Новые автомобили, растаможенные в Белоруссии юрлицом (например, официальным дилером), можно ввозить в Россию вообще без ограничений — и, как оказалось, это очень выгодно. Дело в том, что в Белоруссии по указу президента НДС в 20% начисляется лишь на разницу между закупочной и отпускной ценой автомобиля…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245259/podarok_ot_lukashenko

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Издание «Известия» в публикации «Картошка не подчиняется властям» пишет – перекупщики празднуют победу и подсчитывают прибыли. Практически каждый день в России дорожает еда. Сначала выросли цены на буханки и батоны, потом на молоко, затем на яйца. Из магазинов пропала любимая народом крупа - гречка, а второй, как говорится, хлеб - картошка - стал стоить в два раза больше. Издание попыталось оценить масштабы инфляции. Они, увы, оказались впечатляющими…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145793/

(УНИАН)