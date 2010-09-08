АНОНС событий за 8 сентября

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Пресс-конференция на тему: "Брокерский дом "Открытие" выходит на рынок Украины: новые возможности фондового рынка для украинских инвесторов".

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Пресс-конференция на тему: «Платежные карты с индивидуальным дизайном: жизнь в «шоколаде». В ходе пресс-конференции будет продемонстрирован различный дизайн пластиковых карт (с запахом шоколада и др.)

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Круглый стол на тему: «Как будет развиваться рынок автокредитования в ближайшее время?». В работе примут участие представители АО «Астра банк», «VAB Банк», ожидаются представители от «Индекс банк» и «Бм банк» а также страховой компании «PZU-Украина».

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Состоится интернет-конференция на тему: "Эффективная политика по привлечению инвестиций - важнейшая составляющая успеха в проведении реформ".

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Состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкраЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы А.Макаренко.

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Пресс-конференция, посвященная награждению ЖК «Паркове Місто» как победителя конкурса «Лучшие дома и сооружения, построенные и сданные в эксплуатацию в Украине в 2009 году». В статусе почетных гостей и спикеров мероприятия выступят: зам.министра регионального развития и строительства Украины, президент компании «К.А.Н. Девелопмент» Игорь Никонов и другие.

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Пресс-конференция на тему: «Какую воду пьют украинцы?». Участники: главный технолог ОАО «АК «Киевводоканал» Инна Лавринчук, президент Ассоциации «Бутылированные воды Украины» Игорь Пастух и президент Ассоциации «Питьевая вода Украины» Владимир Скубченко.

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(УНИАН)