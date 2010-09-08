Турчинов на допросе в СБУ. «Я сам набрал СБУ и попросил не терроризировать мою семью»...

Экс-первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ прибыл в СБУ в 9.45.

«Мне не сообщили, по какому поводу меня вызывают. Дело в том, что когда работники СБУ и милиции захотели попасть в мою квартиру в мое отсутствие, я сам набрал следователей СБУ и сказал, что не нужно пугать или терроризировать мою семью, я сам в удобное для них время могу подойти без каких-либо повесток и приглашений», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он сообщил, что его вызвали на сегодня на 10 часов.

«Сейчас услышу от следователей, какие вопросы, по какому поводу они хотят мне задать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Говоря о том, может ли произойти так, что после вызова в СБУ его задержат, А.ТУРЧИНОВ отметил: «В стране происходят репрессии, и все, кто занимается политической деятельностью, должны быть готовы к провокациям, к давлению силовиков, к фальсификациям заказных дел. Поэтому, к сожалению, политика в нынешних условиях, а именно оппозиционная работа, требует постоянной готовности к любой провокации”.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что позавчера к нему домой приходили представители СБУ. Отвечая на вопрос журналистов относительно обстоятельств этого посещения, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Не ворвались в квартиру, поскольку я отсутствовал. В любом случае, семья не очень себя комфортно чувствует, когда милиция, СБУ имеют желание попасть в квартиру, когда хозяева отсутствуют».

А.ТУРЧИНОВ еще раз подчеркнул, что не знает, по какому поводу его вызывали. Однако отметил, что, пребывая на должностях - председателя СБУ, одного из руководителей Совета нацбезопасности и обороны и первого вице-премьер-министра Украины - работал на государство, и готов отвечать перед законом за свои действия.

«Я сам набрал СБУ и попросил не терроризировать мою семью», - сказал он, добавив, что ему не сообщили о его процессуальном статусе.

«Мне не сообщили никаких деталей, а пригласили подойти на допрос сюда», - сказал А.ТУРЧИНОВ.