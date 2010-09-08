Главные события за 8 сентября (день)

Новости дня

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Основной новостью первой половины дня стало опровержение премьер-министром информации о намерении правительства повысить стоимость ЖКУ, заявление министра топлива и энергетики о том, что Нафтогаз не войдет в состав Газпрома и многие другие новости...

Соцполитика

Азаров: размер квартплаты останется прежним

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ опровергает информацию о намерениях власти повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Никакие спекуляции относительно роста стоимости жилищно-коммунальных услуг не имеют под собой сейчас никаких оснований. Это ни что иное, как попытки безответственных политиков в очередной раз возмутить общество, подорвать стабильность государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что согласно законодательству, полномочия местных советов по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги переданы Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг. «Сейчас до создания этой комиссии эти функции выполняет НКРЭ - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. На сегодняшний день эта комиссия приняла только одно решение - относительно стоимости газа», - отметил он.

Экономика

Базовая инфляция с начала года составила 4%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2010 года против июля 2010 года составила 0,6%, за январь-август т.г. – 4%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в августе 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,5%, за январь-август 2009 года – 11,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Нефть. Газ

«Нафтогаз» не войдет в состав «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» не войдет в состав ОАО «Газпром». Об этом в комментарии УНИАН заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Нафтогаз» не войдет в «Газпром». У нас есть позиция нашего Президента о создании любого объединения только на паритетных началах», - сказал Ю.БОЙКО.

Вместе с этим министр подчеркнул, что украинская сторона внимательно изучает предложение российских партнеров.

28 мая т.г. председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

«Киевэнерго» перечислила ДК «Газ Украины» 1,4 млрд. грн. за газ

АЭК «Киевэнерго» перечислила ДК «Газ Украины» 1 млрд. 444,774 млн. грн. за потребленный газ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

В сообщении отмечается, что расчеты проведены 3 сентября 2010 г., то есть в день поступления средств на счета «Киевэнерго» от Киевской городской госадминистрации из компенсации разницы между реальными расходами энергокомпании на производство теплоэнергии и социальными тарифами на тепло для населения, которые установила столичная власть.

Из полученной суммы «Киевэнерго» должна уплатить в Государственный бюджет налог на прибыль в размере 361,2 млн. грн. собственных средств.

Компания отмечает, что в результате установления тарифов на отпуск тепловой энергии для жилищных организаций и утвержденных КГГА на уровне более низком, чем себестоимость, убытки от реализации тепловой энергии, по состоянию на 1 августа 2010 г., составляли 2,101 млрд. грн.

Также в сообщении сказано, что в августе «Киевэнерго» потребила газа на производство тепловой энергии на сумму 55,2 млн. грн., а при этом оплатила ДК «Газ Украины» в два раза больше – 106,8 млн. грн.

По данным ДК «Газ Украины», по состоянию на 01.09.2010 г. задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2010 гг. газ составляла свыше 1,9 млрд. грн.

Промышленность

АрселорМиттал Кривой Рог" получил 1,7 млрд. грн НДС-облигации

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) получило НДС-облигации в соответствии с заявкой на возмещение задолженности по НДС, которая по состоянию на 1 мая 2010 года составила около 1,7 млрд. грн. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

«Осознавая непростую ситуацию, в которой оказалось правительство Украины, мы понимаем, что выпуск НДС-облигаций был противоречивым, но необходимым компромиссным решением. Мы приняли этот компромисс, учитывая обещание правительства возмещать задолженность, накопленную после 1 мая текущего года и в дальнейшем возмещать НДС вовремя и живыми деньгами», - цитирует пресс-служба АМКР слова исполнительного директора ArcelorMittal Арно ПУПАР-ЛАФАРЖА.

В свою очередь, генеральный директор АМКР Ринат СТАРКОВ отметил, что меткомбинат, как предприятие, перед которым у государства наибольший долг по возмещению НДС, воспринимает начало возмещения через НДС-облигации как важный этап в решении проблемы невозвращения НДС украинским экспортерам и ожидает скорейшего возобновления его автоматического возмещения.

По данным предприятия, по состоянию на 18 августа 2010 года задолженность по НДС перед ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составляла 3,186 млрд. грн., из которых почти 1,7 млрд. грн. было заявлено на возмещение через НДС-облигации.

Валютный рынок

Средний курс доллара в комбанках повысился до 7,92/7,97 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,97 грн./долл. Курс покупки доллара в банках сегодня повысился на 0,2% по сравнению с 7 сентября, продажи – на 0,3%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,02/10,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,94-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,13-10,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 7 сентября, понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2511/0,2583 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., курс продажи – 7,97 грн./долл. Курс повысился со вчерашнего дня на 0,2%.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня понизился на 0,5% и сегодня составляет 10,04/10,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,96-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,13-10,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы немного понизился, по сравнению с 7 сентября, и сегодня составляет 0,2520/0,2587 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,07821, к российскому рублю – 0,25733.