Кабмин ликвидировал Украинский центр реструктуризации предприятий и развития частного сектора

Кабинет Министров Украины своим постановлением №814 от 8 сентября 2010 года ликвидировал Украинский центр реструктуризации предприятий и развития частного сектора.

Текст постановления размещен на официальном сайте правительства.

Согласно документу, инициатором ликвидации центра выступил Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Главой ликвидационной комиссии центра назначен заместитель председателя Госкомпредпринимательства Сергей ТРЕТЬЯКОВ, который должен утвердить персональный состав ликвидационной комиссии, включив в него представителей Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства промышленной политики и Фонда госимущества.

Кроме того, данным постановлением отменяется правительственное постановление №1736 от 3 ноября 1998 года «Об Украинском центре реструктуризации предприятий и развития частного сектора».