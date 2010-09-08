Главное на 8 сентября (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9275/7,9370 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9305/7,9395 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни откатились до 7,9250/7,9295 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей валюты по курсу 7,9269 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2568 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2561/0,2564 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2562/0,2565 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,90 рублей за доллар (+0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2660/1,2730 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0835/10,0985 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0480/10,0620 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли – 10,0780/10,0865 грн./евро.

Национальный банк Украины в августе 2010 года предоставил одному банку стабилизационный кредит на сумму 120 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, еще одному банку были предоставлены 50 млн. грн. на условиях прямого РЕПО (сделка покупки/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее определенной цене).

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся 7 сентября, в бюджет привлечено 452,75 млн. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 15 декабря 2010 года – на сумму 147,33 млн. грн. с уровнем доходности 6,75% годовых, 20 апреля 2011 года – на сумму 108,665 млн. грн. с доходностью 9,5% годовых, 7 августа 2013 года – на сумму 196,775 млн. грн. с доходностью 12% годовых. Облигации со сроком погашения 21 марта 2013 года проданы не были.

Сельское хозяйство

По оперативным данным, на 8 сентября аграрии обмолотили 12,2 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (83% от плана) и намолотили 30,4 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 25 ц/га.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день гречиха обмолочена с площади 139 тыс. га (65%), намолочено 117 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,4 ц/га. Просо обмолочено на площади 76 тыс. га (87%), намолочено 117 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,4 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 317 тыс. га (12%), получено 1,2 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 37,6 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 571 тыс. га (13%), получено 861 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 15,1 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 18 тыс. га (4%), накопано 566 тыс. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 312 ц/га.

Соя убрана с площади 105 тыс. га (10%), получено 146 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 13,9 ц/га.

Как отмечают в министерстве, проведена подготовка почвы под посев озимых культур на площади 8,3 млн. га (90% от прогноза). Озимые зерновые (кроме рапса) посеяны на площади 185 тыс. га, что составляет 2% от прогноза, в том числе на зерно – 179 тыс. га (2%), из них озимой пшеницы и тритикале – 138,6 тыс. га (2%), ржи – 38,5 тыс. га (12%) и ячменя – 1,9 тыс. га.

Кроме того, аграрии посеяли озимый рапс на площади 654 тыс. га, что составляет 53% от прогноза (1,2 млн. га).

Новости ТЭК

Украина и Казахстан отложили план строительства в Украине пункта по перевалке сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на совместном брифинге с первым вице-премьер-министром Республики Казахстан Умирзаком ШУКЕЕВЫМ по результатам 9-го заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

А.КЛЮЕВ отметил, что такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии, поскольку казахский инвестор не может реализовать этот план.

«Со стороны Казахстана был инвестор, но финансовый кризис подорвал его финансовые возможности, поэтому, к сожалению, сейчас реализация этого пункта переносится на более позднее время», – сказал А.КЛЮЕВ.

Украина и Казахстан обсуждают техническую сторону возобновления транзита нефти через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на совместном брифинге с первым вице-премьер-министром Республики Казахстан Умирзаком ШУКЕЕВЫМ по результатам 9-го заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он также отметил, что соглашение между Украиной и Казахстаном о транзите нефти уже подписано.

«Соглашение между Украиной и Казахстаном по транзиту нефти в объеме 6 млн. тонн подписано, и сейчас обсуждается чисто техническая сторона», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вместе с этим, представители казахской стороны уточнили, что соглашение подписано в июне и на данный момент хозяйствующие субъекты решают вопрос о размере тарифа, при этом казахская сторона настаивает на его сокращении.

Транспорт/связь

Компания “Укртелеком” завершила переход на европейскую систему нумерации, которая предусматривает набор телефонных номеров по новому стандарту - междугородных номеров через «0» (без префикса «8») и международных номеров через «00» или «+» (без префикса «8-10»). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, введение европейского стандарта набора номеров было осуществлено всеми украинскими операторами в октябре 2009 года, в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины.

Принимая во внимание потребность клиентов в детальном ознакомлении с новыми правилами набора, “Укртелеком” в течение 2009-2010 года предоставлял возможность абонентам мобильной связи осуществлять звонки как в новом, так и в принятом раньше формате.

На сегодня, переход к европейской системе нумерации полностью завершен и отныне действуют только новые правила набора номеров.

Теперь для осуществления междугородных звонков или вызова абонентов мобильных операторов в Украине абоненты имеют возможность набирать номер в двух форматах: с междугородным префиксом «0» или международным префиксом «+38».

Междугородные телефонные номера имеют вид: «0 - код города (без «0») - номер телефона абонента» или в международном формате «+38-0 - код города (без «0») - номер телефона абонента». Например, для звонков абонентам Киева нужно набирать номер «0 44 ХХХ ХХ ХХ» или «+380 44 ХХХ ХХ ХХ».

Телефонные номера абонентов мобильных операторов в Украине необходимо набирать в формате: «0 - код мобильного оператора (без «0») - номер абонента», например, «0 91 ХХХ ХХ ХХ» или «+380 - код мобильного оператора (без «0») - номер абонента», например, «+380 91 ХХХ ХХ ХХ».

Для звонков на номера абонентов международных операторов необходимо осуществлять набор номера телефона абонента в виде: «00 - код страны - код города - номер телефона абонента» или « + код страны - код города - номер телефона абонента». Например, вызов абонента, который находится в м. Москва (Россия) осуществляется за номером «00 7 495 ХХХ ХХ ХХ или «+7 495 ХХХ ХХ ХХ».

«Укретелеком» обращает внимание абонентов на тот факт, что при осуществлении междугородного вызова в начале номера телефона должен быть лишь один «0». При случайном наборе второго «0» происходит международное соединение, которое тарифицируется по международным тарифам. Однако, если абонент случайно набрал номер в формате, который больше не поддерживается в Украине, голосовой автоответчик напомнит о необходимости осуществлять вызовы по новым стандартам, которые действуют на сегодняшний день в большинстве стран мира.

Политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон “О столице Украины – городе-герое Киеве” относительно порядка образования (необразования) районных советов.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился в Верховную Раду с просьбой внести изменения в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно ликвидации районных советов.

7 сентября ВР приняла соответствующие изменения. В частности, согласно данному закону "О внесении изменений в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятого путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета относительно образования (необразования) районных советов должны быть приняты до дня очередных выборов.

Завтра, 9 сентября, в 15.00 состоится пленарное заседание сессии Киевского городского совета, на котором запланировано рассмотреть вопрос о дальнейшем существовании в столице районных советов.

Сегодня на своем заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда отменил свои предыдущие решения от 27 января 2010 года об определении победителей конкурса и выдаче лицензии на вещание с использованием свободных телеканалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, кроме этого, принято решение об аннулировании двух лицензий на эфирное вещание (телевидение) «5 канала» и аннулировании ряда приложений к лицензии на вещание телеканала ТВі.

В то же время, как объяснил председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ, эти телекомпании будут иметь возможность вещать в тех условиях, которые они имели до проведения этого конкурса.

«Мы аннулируем старые дополнения и выдадим новые с теми частотами, которые были у компании до проведения этого конкурса. В трехдневный срок мы извещаем канал - канал подает заявление, и, учитывая общественный резонанс, на ближайшем заседании рассмотрим эти заявления», - сказал он.

В свою очередь, как сообщает «Телекритика», юрист канала ТВі Юрий КРАЙНЯК возразил против такого решения. По его убеждению, Нацсовет превысил свои полномочия, когда аннулировал приложения к лицензиям.

(УНИАН)