Курс НБУ на 09.09.10

Официальный курс НБУ на 09.09.10100 USD – 790.8200 (8 сентября – 790.8200)100 EUR – 1004.1042 (8 сентября – 1007.8210)10 RUR – 2.5603 (8 сентября – 2.5733)Учетные курсы банковских металлов на 09.09.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-99485.16 (8 сентября-98635.02)961 XAG 10 Серебро-1583.22 (8 сентября-1553.96)962XPT10Платина-122893.43(8 сентября-122735.26)964XPD10Палладий-41438.97 (8 сентября-41438.97)

Официальный курс НБУ на 09.09.10 100 USD – 790.8200 (8 сентября – 790.8200) 100 EUR – 1004.1042 (8 сентября – 1007.8210) 10 RUR – 2.5603 (8 сентября – 2.5733) Учетные курсы банковских металлов на 09.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-99485.16 (8 сентября-98635.02) 961 XAG 10 Серебро-1583.22 (8 сентября-1553.96) 962XPT10Платина-122893.43(8 сентября-122735.26) 964XPD10Палладий-41438.97 (8 сентября-41438.97)

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