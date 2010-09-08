Анонс на 9 сентября

Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Киевской области (г. Буча). В частности, под председательством Главы государства состоится выездное заседание Совета регионов.

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Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

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Генеральный прокурор Украины Александр Медведько проведет заседание коллегии на тему: “О состоянии борьбы с преступностью, укреплении законности и правопорядка в государстве”.

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Состоится международный инвестиционный форум "Интеграция и партнерство". Состоится презентация новой модели инвестиционного взаимодействия КОГА с инициаторами инвестиционных проектов и инвесторами. В программе: круглые столы по темам: развитие агропромышленного комплекса; информационные технологии и связь; медицина; туризм, спорт и рекреация; энергосберегающие технологии, очистительные сооружения. Состоится подписание соглашений между КОГА и компанией ПРАТ "Датагруп" (Украина) в рамках проекта "Школьный Internet", "Мортадель" (РФ), Американской торгово-промышленной палатой. Участники: Премьер-министр Украины Николай Азаров, руководитель рабочей группы Комитета по экономическим реформам национальных проектов, народный депутат ВРУ Владислав Каськив, председатель КОДА Анатолий Присяжнюк, глава Американской Торгово-промышленной палаты Хорхе Зукоски. В 17.00 в пресс-центре состоится пресс-конференция при участии губернатора Киевской области Анатолия Присяжнюка и представителей компаний-инвесторов.

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Брифинг на тему: «Обеспечение правовых принципов функционирования продовольственного рынка в Украине» при участии руководства Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, Управления ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий МВД Украины и Департамента связей с общественностью МВД Украины.

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Пресс-конференция на тему: «Большие аграрные компании Украины: как повысить эффективность работы в интересах экономики Украины?». Участники: Алексей Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Владимир Лапа, ген.директор УКАБ; Петер Кримм, ген.директор компании "Джон Дир Украина"; Андрей Гордийчук, председатель правления "Сварог Вест Групп"; Сергей Федоренко, председатель правления Агропромышленной ассоциации "Группа компаний "Укррос". Организатор: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Круглый стол по случаю открытия 7-го Международного авиационно-космического салона «АВІАСВІТ-ХХІ» - «Украина, Космос - будущее». Участники: ген.директор Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев; директор Аэрокосмического института Национального авиационного университета Валерий Шмаров; зам..директора института кибернетики им. Глушкова НАНУ Александр Палагин; член Президиума НАН Украины, академик НАН Украины Ярослав Яцкив.

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Пресс-конференция международной аудиторско-консалтинговой компании «Делойт» на тему: «Рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы». Участники: Владимир Вахт, управляющий партнер компании «Делойт»; Андрей Булах, партнер компании «Делойт».

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Пресс-конференция на тему: «Что делать с секонд-хендом в Украине?». Участники: народный депутат, зам.председателя парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения Ляпина, адвокат ОО «Киевская ассоциация секонд-хенд» Анна Таббах и президент Всеукраинского объединения областных организаций работодателей легкой промышленности Александр Соколовский. Приглашена также президент Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Валентина Изовит.

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Пресс-конференция CASE Украина на тему "CASE Украина как организация-партнер Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) в Украине презентует Отчет о мировой конкурентоспособности в 2010 году". Участники: исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук; старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "О некорректных действиях руководства АКБ "Форум" по отношению к сотрудникам банка". Участники: Сергей Калугин, бывший управляющий филиала АКБ "Форум" в г. Днепропетровске; Виктор Савчук, бывший управляющий АКБ "Форум" в г. Хмельницкий; Сергей Слынько, бывший заместитель управляющего АКБ "Форум" в г. Днепропетровске (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Состоится совместный пресс-брифинг зам.председателя КГГА Анатолия Голубченко и директора компании Magauri-One Zoo Consultans S.L. Куна Брауэра, на котором будут обсуждены проблемные вопросы киевского зоопарка. По завершении встречи состоится подписание контракта о дальнейшем сотрудничестве между КГГА и Куном Брауером в качестве куратора-консультанта Киевского зоопарка.

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Состоится пленарное заседание VІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

17-30 - в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Експертна Думка» на тему: «Возможные последствия перенасыщения рынка услуг в сфере систем обучения персонала и управления человеческими ресурсами и риски для крупных предприятий». Участие в дискуссии примут эксперты в отрасли HR, психологии организаций, представители крупных предприятий, которые затронут вопрос развития и обучения персонала, специфики отечественного тренингового продукта, обсудят актуальные проблемы построения системы коммуникации с персоналом в ситуации неопределенности. Эксперты выяснят, какими должны быть критерии и стандарты качества образования, в чем разница между академической системой обучения персонала и тренингом, какие существуют на данное время неэтичные и вредные форматы ведения тренинга и рассмотрят концептуальные предложения по необходимым первоочередным мерам в этой сфере. Будет проходить on-line трансляция на сайте www.unian.net. Дискуссионный клуб «Експертна Думка» - совместный проект УНИАН и Международной гуманитарной академии, созданный с целью представить СМИ новые лица экспертной среды Украины и услышать обоснованное мнение лучших теоретиков и практиков в разных отраслях. Координатор - президент Международной гуманитарной академии, к.полит.н Михаил Газизов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-506-94-30, expdumka@gmail.com. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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