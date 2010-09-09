Главное за 9 сентября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали заявление вице-премьер-министра о намерении правительства укреплять права инвесторв, сообщение о том, что парламент внес изменения в строительное законодательство, мнения экспертов по новому проекту Налогового кодекса...

Cоцполитика

Азаров: необходимо быть готовыми к возможному повышению тарифов на ЖКУ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает не заниматься политическими спекуляциями вокруг возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом премьер заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит в г. Буча Киевской области.

Премьер-министр в очередной раз отметил, что решение правительства о повышении цен на газ для населения на 50% не имело альтернативы.

В то же время он подчеркнул, что в связи с этим процесс формирования новых тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства является непростым.

«Мы не хотим идти на механическое повышение тарифов. Мы должны для каждой области, для каждого региона получить свою базу для формирования тарифов. Сколько этот процесс продлится – как только он будет готов - соответствующее решение будет принято», - отметил Н.АЗАРОВ.

В то же время, как он подчеркнул, «сейчас спекулировать на теме повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое еще не состоялось, - это просто политические спекуляции».

«Ни в одном городе, ни в одной области тарифы на жилищно-коммунальные услуги не повышены на сегодняшний день. И это является правдой», - заявил премьер-министр.

В то же время, отметил премьер-министр, необходимо быть готовыми к возможному решению относительно повышения жилищно-коммунальных тарифов.

«То есть необходимо максимально подготовить наших людей к оформлению субсидий и реализации других решений, которые позволят нам не потерять покупательную способность наших людей», - заявил Н.АЗАРОВ.

Экономика

Правительство намерено укреплять права инвесторов – Колесников

Правительство приложит максимальные усилия для укрепления прав инвесторов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, это подчеркнул вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ во время интервью в Кринице Гурской (Польская Республика) в рамках открытия XX Экономического форума.

«Все, что могло сделать правительство в плане либерализации экономики, оно уже сделало. Осталось получить доверие парламента и подпись Президента. Далее мы будем только укреплять права инвесторов, потому что европейские инвестиции должны себя чувствовать в Украине комфортно. Это наша задача», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, Украина обеспечит гарантии прав инвесторов, права нерушимости частной собственности. «Украина открыта для инвестиций. Все будет зависеть от работы с инвесторами в реальном секторе», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что Украина подготовила один из наиболее либеральных Налоговых кодексов в Европе. Он сообщил, что в общественных обсуждениях этого документа принимали участие ассоциации всех секторов украинской экономики.

Финансы

Выплаты вкладчикам "Земельного банка" будут идти через "Укрсоцбанк" с 15 сентября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого "Земельного банка" (г. Харьков) через "Укрсоцбанк" (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте фонда.

Компенсации будут выплачиваться с 15 сентября по 2 ноября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 12 мая 2010 года ввел временную администрацию, а с 2 августа 2010 г. отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации ПАО «Земельный банк».

Эксперты: Новый Налоговый кодекс уничтожит средний класс в Украине

Эксперты прогнозируют, что новый Налоговый кодекс Украины уничтожит средний класс. Такое мнение они высказали экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина относительно вероятности принятия Налогового кодекса парламентом Украины, а также о достоинствах и недостатках этого документа.

Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР считает, что вероятность принятия Налогового кодекса Верховной Радой достаточно высока. «Если у нас есть вертикаль власти, то его обязательно примут и отчитаются о победе. Но проблема заключается в том, что этот документ будет противоположным замыслу того, каким он должен быть. Меня больше всего забавляет идея авторитарной власти о проведении либеральных реформ. Это, в принципе, возможно, но если вы не поручаете эти реформы бюрократии», - отметил эксперт. А.ПАСХАВЕР считает, что за два месяца подготовка такого сложного идеологического документа, причем из старых разработок, не может привести к качественному результату. «Та же Россия принимала последовательно, по разделам, от общего к частному, и это был длительный процесс – несколько лет», - привёл пример эксперт. Он полагает, что принятие кодекса требует публичного и, прежде всего, научного обсуждения: «Обсуждение научной общественностью, а не только бюрократами, которые занимаются налогообложением. Обсуждение принципов налогообложения, а потом построения от этих принципов. А этот Налоговый кодекс подготовили для налоговой инспекции. И я не понимаю, почему их обвиняют в этом. Они и должны были это сделать. А виноваты не те, кто готовил, а те, кто поручил готовить Налоговый кодекс таким людям», - высказал мнение А.ПАСХАВЕР.

Народный депутат Украины от «БЮТ-Батькивщина» Олег ЛЯШКО полагает, что достаточно скоро документ будет принят, хотя представители фракции БЮТ голосовать за него не намерены. «Я думаю, что большинство за него проголосует. Сначала голосуют, а потом чешут затылки, как было с законом о выборах в местные органы власти. Сначала голосуют, отклоняя все поправки, а потом созывают внеочередную сессию», - отметил депутат. О.ЛЯШКО прогнозирует, что нынешнее правительство планирует на следующий год формировать бюджет на новом Налоговом кодексе. «Но мы не будем голосовать за этот документ, потому что Налоговый кодекс за всеми этими разговорами о снижении налогообложения и прочим преследует цель, в первую очередь, уничтожить средний класс, потому что, фактически, всё налогообложение ложится на плечи людей среднего достатка. И, фактически, этот Налоговый кодекс формирует в Украине два слоя населения – самых бедных, люмпенизированных, и самых богатых», - отметил О.ЛЯШКО. Он убежден, что с принятием нового кодекса среднего класса в стране уже не будет, потому что то, что предлагается правительством, это его фактическое уничтожение. Депутат подчеркнул, что на самом деле кодекс расширяет налогообложение, а не уменьшает его. «В случае принятия пункта о налогообложении депозитов, пропадает такое понятие, как банковская тайна, и происходит разглашение ведомостей о клиентах банка. Это, с моей точки зрения, основные недостатки кодекса, а их гораздо больше. Мы не будем голосовать и поддерживать уничтожение среднего класса, который и так, на протяжении последних двадцати лет, еле становился на ноги, а этот кодекс его добьет окончательно», - заявил народный депутат.

Народный депутат Украины от Партии регионов Олег ЦАРЁВ надеется, что документ будет принят Верховной Радой: «Возможно, с какими-то замечаниями, но я прогнозирую, что он будет принят». Народный депутат допускает, что в документе есть погрешности: «По поводу налогов на депозиты. То, что касается банковской деятельности. Сумма 200 тыс. гривен – это норма спорная. Насчёт недвижимости: 10 гривен – от недвижимости свыше 100 кв. м на семью – это небольшой налог. И администрировать этот налог будет несложно – недвижимость вся в одном месте учтена – в БТИ. А в деревне таких больших домов люди, у которых нет дохода, не держат. Либо давно продали и живут в нормальном доме – 2-3 комнаты – обычный сельский дом, – либо, если человек зажиточный, у него есть ферма, большой дом, то наверняка, у него есть доход. По количеству членов семьи это не будет составлять большую сумму. С моей точки зрения, этот налог, в принципе, оправдан. И как документ кодекс прогрессивный. Он давно нужен, и внедрять его надо», - сказал О.ЦАРЁВ.

Нефть. Газ

«Укртатнафта» начала производить премиальный бензин Energy

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ПАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), начала производство бензинов с улучшенными экологическими показателями и потребительскими свойствами под брендом Energy.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в преддверии выхода на рынок бензина под маркой Energy компанией был осуществлен значительный комплекс работ. В частности, на предприятии была введена в строй установка блендирования бензинов с узлом ввода присадок. Кроме того, была проделана большая подготовительная работа по разработке пакета присадок, сертификации продукции. Также были проведены исследования и испытания.

Компания отмечает, что для улучшения эксплуатационных характеристик выпускаемых «Укртатнафтой» бензинов концерном BASF специально для компании был разработан многофункциональный пакет присадок, который способствует повышению антикоррозионных и моющих свойств, а также экологических характеристик бензина.

Применение такого пакета присадок позволяет производить топливо, которое соответствует всем требованиям Всемирной топливной хартии, вплоть до категории 4 по уровню отложений на клапанах впускной (впрыскивающей) системы. Использование данного многофункционального пакета присадок позволяет поддерживать чистоту системы впрыска топлива двигателя на необходимом техническом уровне. Таким образом, обеспечивается оптимальный состав топливно-воздушной смеси и гарантируется наиболее полное и эффективное сгорание топлива.

Компания отмечает, что вскорости «Укртатнафта» планирует полностью перейти на производство бензинов с улучшенными эксплуатационными характеристиками и экологическими показателями – в ассортименте компании будут представлены Energy - 92, Energy - 95, Energy - 98.

Строительство

Парламент внес изменения в "строительное" законодательство

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» относительно увеличения срока действия мер по поддержке строительства жилья".

За принятие данного закона проголосовали 274 народные депутате из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что до 1 января 2013 года разница, возникающая между ставкой по льготным кредитам и текущей рыночной ставке, компенсируется за счет государственного бюджета и не может более чем на два процента превышать уровень учетной ставки Национального банка Украины. Договоры аренды земли, заключенные до вступления в силу этого Закона на земельные участки государственной или коммунальной собственности, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов (в том числе со встроенно-пристроенными помещениями), подлежат возобновлению на тех же условиях, которые были предусмотрены этими договорами, на срок, необходимый для введения объекта в эксплуатацию. Заключение дополнительного соглашения о возобновлении договора аренды земли осуществляется арендатором и уполномоченным руководителем органа исполнительной власти или органа местного самоуправления без принятия решения органом исполнительной власти или органом местного самоуправления о возобновлении договора аренды земли. Дополнительное соглашение к договору аренды земли о его возобновлении должно быть заключено сторонами в десятидневный срок после подачи заявления застройщиком. Отказ, промедление и бездеятельность с заключением дополнительного соглашения к договору аренды земли могут быть обжалованы в суде. Финансирование операций коммерческих банков в части предоставления гражданам ипотечных кредитов на завершение строительства жилья, которое осуществляется в соответствии с действующим законодательством, осуществляется Государственным ипотечным учреждением за счет пополнения в 2011 году их уставного капитала. При этом источниками пополнения уставного капитала могут быть, в частности, облигации внутреннего государственного займа, которые передаются Министерством финансов Украины в уставной капитал Государственного ипотечного учреждения и могут выкупаться коммерческими банками и другими субъектами ведения хозяйства по номинальной стоимости с доходностью в размере учетной ставки на срок их обращения.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Промышленность

На КрАСЗ до конца года будут собраны опытные образцы автомобилей SsangYong Korando

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в группу компаний "АИС", до конца 2010 года планирует собрать опытные образцы автомобилей SsangYong Korando.

Об этом сегодня журналистам заявил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, пилотные автомобили завод планировал получить уже в начале сентября, однако переговоры с производителями затянулись.

«Ранее мы планировали начать серийный выпуск автомобилей SsangYong Korando в 4 квартале, а теперь сроки сместятся», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Напомним, SsangYong Korando на автомобильном рынке предлагался с двумя бензиновыми (2.3л и 3.2л) и двумя дизельными двигателями (2.3л и 2.9л), созданными по лицензии Mercedes-Benz.