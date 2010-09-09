Янукович пригрозил руководству Минобороны. "Будете отвечать"

Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время вернется к рассмотрению вопроса об ответственности руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины за ситуацию в армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, который проходит в г. Буча Киевской области.

«Я не снял вопрос серьезных недостатков в Вооруженных силах Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. (8 июля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины глава государства жестко раскритиковал работу руководства Минобороны и Генштаба – УНИАН.)

В.ЯНУКОВИЧ обратился к присутствующему на заседании начальнику Генштаба ВСУ генерал-полковнику Григорию ПЕДЧЕНКО и предупредил его о персональной ответственности за этот вопрос.

«Имейте в виду – я его не снял, и в ближайшее время буду рассматривать. Вы рядом с министром будете стоять и отвечать за это. Не рассказывать мне сказки, что не там фотографировали инспекторы, которых я посылал, а будете отвечать», - сказал Верховный главнокомандующий ВСУ.

Он также подчеркнул, что власть должна обеспечить боеспособность армии, которая должна быть способной в любое время защитить независимость Украины, неприкосновенность государственных границ и достоинство наших граждан.