Медведько: пока нет оснований для возбуждения дел в отношении руководства КГГА и экс-членов КМУ

Возбуждать уголовные дела в отношении высокопоставленных должностных лиц столичной мэрии и бывших членов правительства пока нет оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, отвечая на вопрос, имеют ли правоохранительные органы основания для возбуждения дел в отношении киевских чиновников в рамках уже существующих дел.

«В настоящее время по этим уголовным делам оснований для возбуждения уголовных дел в отношении руководства КГГ, их задержания нет», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

По его словам, если в ходе расследования имеющихся уголовных дел появятся соответствующие основания, то этот вопрос будет рассматриваться.

На уточняющий вопрос, есть ли основания для возбуждения уголовных дел в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА и главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, генпрокурор ответил: «Аналогичный ответ».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, А.МЕДВЕДЬКО заявил, что в производстве прокуратуры и правоохранительных органов находится 22 уголовных дела по фактам злоупотреблений киевских чиновников.