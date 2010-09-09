Столичные райсоветы ликвидируют с 31 октября

Киевский городской совет ликвидировал районные в Киеве советы с 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 95 депутатов Киевсовета из 110 зарегистрированных в зале, против высказались 12.

Киевсовет прекратил с 31 октября путем ликвидации районные в городе Киеве советы: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский райсоветы, а также их исполнительные органы – соответствующие районные государственные администрации.

Согласно решению Киевсовета, полномочия депутатов районных в городе Киеве советов пятого созыва будут считаться прекращенными с 31 октября 2010 года.

Решением также предусматривается в десятидневный срок, со дня вступления в силу этого решения, образовать ликвидационные комиссии районных в г. Киеве советов и администраций, а также принять меры по обеспечению функционирования райадминистраций на базе исполнительных органов районных советов, которые ликвидируются в соответствии с данным решением.

Кроме того, решением поручается Киевской городской государственной администрации на протяжении месяца со дня вступления в силу решения Киевсовета, подать его на рассмотрение предложения о принятии в собственность территориальной общины города Киева недвижимого и движимого имущества, средств, предприятий, учреждений и другого имущества райсоветов Киева и их органов.

Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.