Янукович: уголовной ответственности не избежит ни один коррупционер
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уголовной ответственности не избежит ни одно должностное лицо, нарушевшее закон, независимо от его политической принадлежности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении на заседании Совета регионов.
Он пообещал, что власть жестко будет бороться с коррупцией.
“Сегодня многие хотят видеть в действиях власти политические репрессии в отношении бывших правительственных чиновников. Существует мнение, что в стране снова преследуют за взгляды, а значит, достаточно их изменить и ответственности можно избежать. Должен разочаровать: никакой политики в этом нет”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
“За теневые тендеры, сделки с землей, разворовывание государственной собственности и бюджетных средств придется отвечать независимо от партийности или политических убеждений”, - сказал Президент.
Он подчеркнул, что преступники обязательно будут наказаны по закону.
“Это должны осознать все”, - подчеркнул Президент.