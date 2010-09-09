Главное на 9 сентября (вечер)

Киевский городской совет ликвидировал районные в Киеве советы с 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 95 депутатов Киевсовета из 110 зарегистрированных в зале, против высказались 12.

Киевсовет прекратил с 31 октября путем ликвидации районные в городе Киеве советы: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский райсоветы, а также их исполнительные органы – соответствующие районные государственные администрации.

Согласно решению Киевсовета, полномочия депутатов районных в городе Киеве советов пятого созыва будут считаться прекращенными с 31 октября 2010 года.

Решением также предусматривается в десятидневный срок, со дня вступления в силу этого решения, образовать ликвидационные комиссии районных в г. Киеве советов и администраций, а также принять меры по обеспечению функционирования райадминистраций на базе исполнительных органов районных советов, которые ликвидируются в соответствии с данным решением.

Кроме того, решением поручается Киевской городской государственной администрации на протяжении месяца со дня вступления в силу решения Киевсовета, подать его на рассмотрение предложения о принятии в собственность территориальной общины города Киева недвижимого и движимого имущества, средств, предприятий, учреждений и другого имущества райсоветов Киева и их органов.

Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость обеспечить автоматическое возмещение НДС добросовестным налогоплательщикам.

Как сообщает пресс-служба, об этом глава государства сказал в своем выступлении на заседании Совета регионов в г. Буча (Киевская обл.).

“Добросовестные налогоплательщики должны получать его автоматически. Прекратите морочить голову. Я говорю это уже много раз. Имейте в виду - мое терпение лопнет. Пока еще только одни разговоры ”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и главе Государственной налоговой администрации Александру ПАПАИКЕ.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9230/7,9315 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9225/7,9285 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9155/7,9205 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,9082/7,9200 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2561/0,2564 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2566/0,2569 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2564/0,2567 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 30,85 рублей за доллар (-0,0490).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2673/1,2676 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2720/1,2722 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0385/10,0515 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0710/10,0805 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,0715/10,0805 грн./евро.

В ТОП-500 ведущих компаний Центральной и Восточной Европы вошли 39 украинских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер составившей данный рейтинг компании «Делойт» Владимир ВАХТ.

По его информации, рейтинг ТОП-500 рассчитывался «Делойтом» на основании доходности компаний по итогам 2009 года.

В соответствии с приведенными В.ВАХТОМ данными, по итогам прошлого года 92% представленных в рейтинге украинских компаний снизили объем доходов по сравнению с 2008 годом. Несмотря на спад, в десятку крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы по уровню дохода вошли три украинские компании – «Метинвест», «Нафтогаз» и «Укрзализныця». При этом «Укрзализныця» лидирует среди компаний потребительского сектора и транспортной отрасли. В целом по Украине данная отрасль по итогам года увеличила свою долю с 31% в 2008 году до 36%.

В то же время, из-за резкого спада объема доходов (более чем в 2 раза) украинские предприятия промышленного сектора снизили свое присутствие в рейтинге с 25% до 18%. По итогам 2009 года в рейтинг попали предприятия энергетического и добывающего сектора (14), промышленные предприятия (7), телекоммуникационные компании (3), предприятия потребительского сектора и транспортной отрасли (15).

По словам В.ВАХТА, первый квартал 2010 года стал переломным как для украинского бизнеса, так и для предприятий других стран Центральной и Восточной Европы. Почти 70% компаний региона в первом квартале сумели нарастить объем доходов по сравнению с первым кварталом 2009 года.

В.ВАХТ также отметил, что Украина опережает большинство стран Центральной и Восточной Европы по темпам восстановления в первом квартале 2010 года. В целом доходы украинских компаний за этот период выросли на 21%, что превышает показатель большинства стран региона. Несколько отстает промышленный сектор, доходы которого остались на уровне первого квартала прошлого года.

Кабинет министров Украины на заседании 8 сентября утвердил основные направления реализации государственной политики занятости на 2010-2011 гг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы занятости, размещенном на официальном сайте службы.

Цель документа – предотвратить ухудшение ситуации в сфере занятости вследствие финансово-экономического кризиса, повысить экономическую активность населения, содействовать его занятости и усилить социальную защиту от безработицы путем регулирования рынка труда.

Государственная политика в сфере занятости предусматривает обеспечение экономики квалифицированными кадрами, повышение качества национальной рабочей силы, усиление позиций молодежи на рынке труда, детенизацию трудовых отношений, возврат безработных, которые состоят на учете в Госслужбе занятости, к трудовой деятельности, регулирование трудовой миграции.

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Украины Закон "О внесении изменений в Закон Украины «О приоритетных направлениях развития науки и техники».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 237 народных депутатов из 287 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что реализация приоритетных направлений развития науки и техники обеспечивается путем разработки и выполнения по определенным приоритетным тематическим направлениям научных исследований и научно-технических разработок государственных целевых программ, государственного заказа на научно-техническую продукцию, подготовку научных кадров, информационное и материально-техническое обеспечение научных исследований и научно-технических разработок.

Перечень приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок формируется центральным органом исполнительной власти в сфере научной и научно-технической деятельности с участием других заинтересованных центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук на основе результатов государственной целевой программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины.

Перечень приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок по результатам их реализации может корректироваться в течение срока действия приоритетных направлений развития науки и техники.

Корректировку приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок осуществляет Кабинет Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере научной и научно-технической деятельности.

Объемы средств, которые направляются на реализацию каждого из приоритетных направлений развития науки и техники, ежегодно определяются законом о государственном бюджете Украины.

Пенсионный фонд Украины списал 2,027 млрд. грн. задолженности по пенсионным отчислениям предприятий, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности, которая накопилась за период 2009 – февраля 2010 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

При этом, согласно сообщению, на 1 марта 2010 года задолженность по страховым пенсионным взносам государственного угольного сектора составляла 2,981 млрд. грн.

«В связи с неуплатой отчислений в Пенсионный фонд шахтерам не засчитывался в страховой стаж весь 2009 год и первые месяцы 2010 года. Правительством и Министерством приняты все меры для исправления этой ситуации и обеспечения социальной защиты шахтеров», – отмечается в сообщении пресс-службы.

При списании задолженности ПФУ засчитал трудовой стаж работникам государственных шахт за период с 2009 года по март 2010 года.

Кроме того, в августе предприятия Минуглепрома перечислили на счета фондов социального страхования, в том числе Фонда страхования от несчастных случаев, в счет погашения задолженности, накопленной в период с июля 2009 года по март 2010 года, 21 млн. грн. При этом сумма непогашенной задолженности по этим платежам составила 908,8 млн. грн.

В Минуглепроме также отмечают, что по состоянию на сегодняшний день полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками государственных шахт, которая на начало марта составляла 29,1 млн. грн. При этом начисленная в июле т.г. заработная плата шахтерам выплачена полностью.

Польские власти готовят очередной раундгазовых переговоров с Россией, главным поставщиком газа в Польшу, в которых примут участие представители Еврокомиссии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства экономики Польши, дата будущих переговоров, на которых планируется решить спорные вопросы утвержденного польским правительством в феврале нового газового договора с ОАО „Газпром”, пока не определена.

Вице-премьер-министр Польши Вальдемар ПАВЛЯК на Экономическом форуме в Кринице (проходит 8-11 сентября – УНИАН) сказал журналистам, что трехсторонняя встреча может состояться на уровне экспертов или политиков, отметив, что окончательный формат пока тоже не определен.

Он выразил надежду, что сторонам удастся урегулировать спорные моменты до ноября этого года, когда у Польши могут возникнуть проблемы с газовым балансом.

(УНИАН)