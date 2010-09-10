Заместитель Госсекретаря США: мы хотим видеть воплощение в жизнь заявлений Януковича

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Уильям БЕРНС считает, что заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, касающиеся защиты свободы слова и проведения реформ следует воплощать в жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ в четверг.

"Президент ЯНУКОВИЧ сделал несколько важных заявлений относительно своей приверженности защите свободы СМИ, а также проведению реформ... Мы приветствуем эти заявления, но хотим видеть воплощение их в жизнь", - сказал американский дипломат.

У.БЕРНС рассказал, что во время встречи стороны говорили "о мощной поддержке интеграции Украины в Европейский Союз, ...о значении, которое придают США достижениям демократии в Украине".

"Очень важно для Украины углублять верховенство права, провести реформу судопроизводства, достичь прогресса в борьбе с коррупцией", - отметил У.БЕРНС.