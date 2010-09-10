Курс НБУ на 10.09.10

Официальный курс НБУ на 10.09.10100 USD – 790.8200 (9 сентября – 790.8200)100 EUR – 1005.5276 (9 сентября – 1004.1042)10 RUR – 2.5609 (9 сентября – 2.5603) Учетные курсы банковских металлов на 10.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-99129.29 (9 сентября-99485.16)961 XAG 10 Серебро-1579.27 (9 сентября-1583.22)962XPT10Платина-122814.35(9 сентября-122893.43)964XPD10 Палладий-41280.80(9 сентября-41438.97)

Официальный курс НБУ на 10.09.10 100 USD – 790.8200 (9 сентября – 790.8200) 100 EUR – 1005.5276 (9 сентября – 1004.1042) 10 RUR – 2.5609 (9 сентября – 2.5603) Учетные курсы банковских металлов на 10.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-99129.29 (9 сентября-99485.16) 961 XAG 10 Серебро-1579.27 (9 сентября-1583.22) 962XPT10Платина-122814.35(9 сентября-122893.43) 964XPD10 Палладий-41280.80(9 сентября-41438.97)

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