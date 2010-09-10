Анонс на 10 сентября

Заявочная пресс-конференция, посвященная официальному открытию Столичного Автошоу 2010. Участники: председатель правления организатора Столичного Автошоу - АО Корпорации «УкрАВТО» Александр Козис, руководитель Оргкомитета Столичного Автошоу Ирина Михалева, президент Ассоциации «Укравтопром» Михаил Резник, председатель правления ЗАЗа Николай Евдокименко и представители генерального партнера Столичного Автошоу «Плюс Банк», смазочного партнера Mobil 1 и компании «МТС».

пресс-конференция CA Automotive на тему: «Презентация новых моделей Chery в Украине». Участники: заместитель председателя правления АО Корпорации «УкрАВТО» по производству автомобилей О.Папашев и генеральный директор CA Automotive В. Голумбиевский.

Официальное открытие Столичного Автошоу.

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Пресс-конференция на тему: «Картофельный ажиотаж: ситуация на рынке и прогнозы на будущее». Участники: почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич и эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен. Приглашен также представитель Украинской аграрной конфедерации.

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Состоится брифинг в Национальной академии аграрных наук Украины при участии: Михаила Зубца, почетного президента НААН Украины и Николая Безуглого, вице-президента НААН Украины. Вопросы: Когда и станет ли, наконец Украина ведущей аграрной страной мира? Какие новые кардинальные подходы предлагаются в настоящее время в развитии АПК? Какие из них непременно войдут в новую доктрину развития агросектора экономики страны? Каким будет украинское село? Группа экспертов также предложит новую доктрину развития агросектора Украины.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Как в Киевской области у законного собственника пытаются отобрать 41 гектар земли. Обращение к Президенту Украины». Участники: Игорь Мацкевичус, председатель наблюдательного совета ОАО «Стайки-Керамик»; Константин Шуров, председатель Русской общины Украины; Игорь Рудич, спикер проекта ОАО «Стайки-керамик» «Спадщина» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 - в УНИАН состоится круглый стол Украинской ассоциации антиколлекторов и правозащитников, во время которого будут освещены и обсуждены темы: Защита украинских граждан от произвола представителей правоохранительных органов (на примере кричащих случаев произвола со стороны старшего следователя Соломенского РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве Р.В.Буткевича); Сколько тысяч семей банковских заемщиков выбросят на улицу до конца 2010 года? Какая политическая сила станет на их защиту по окончании выборов 31 октября 2010 года?; СМИ и общественность - мониторинг судебной и административной практики; кто “окучит” двухмиллионную армию избирателей, из числа заемщиков и вкладчиков пострадавших от противоправных действий финансово-кредитных учреждений. Участники: Федор Олексюк, директор ПП «Ваша Надежда»; Игорь Годецкий, адвокат; Сергей Ключенко, вице-президент «Фонда содействия инвестициям и приватизации»; Дмитрий Дугинов, директор Financial Consulting Group (представитель УААП), Валентина Рахимова, Александра Майорова и Николай Жабка - пострадавшие от произвола банковских структур и правоохранительных органов. Приглашены представители: органов внутренних дел Украины, Прокуратуры Украины, политических партий, общественных организаций, заемщики, вкладчики, народные депутаты Украины и представители общественности (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 235 13 92; 066 924 67 68; 067 342 42 82 или на сайте pravotoday.in.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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