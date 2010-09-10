ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Ахметов объединяет ПУМБ и Донгорбанк», в котором пишет - два банка, принадлежащие Ринату Ахметову, — ПУМБ и Донгорбанк — в ближайшее время могут объединиться. Если это произойдет, новое финучреждение вплотную приблизится к десятке самых крупных украинских банков, его активы достигнут 26 млрд. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/ahmetov-obedinjaet-pumb-i-dongorbank-144663/

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Также «Дело» в материале «Какие компании Украины не вошли в ТОП-500 крупнейших компаний Центрально-Восточной Европы» пишет – представительство Украины в рейтинге 500 крупнейших компаний Восточной и Центральной Европы существенно сократилось. В этом году в рейтинг вошло только 39 украинских компаний…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kakie-kompanii-ukrainy-ne-voshli-top-500-krupnejshih-kompanij-centralno-vostochnoj-evropy-144659/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Невыполнение следует», в котором пишет – вопреки оптимистичным заявлениям правительства, доходы общего фонда бюджета в 2010 году не будут выполнены примерно на 10 млрд грн., спрогнозировали в Счетной палате. Основными причинами этого являются налоговые переплаты и ограничение возмещения НДС. По мнению экспертов, Кабмину будет сложно отказаться от административного ресурса, и он не сможет выполнить обещание ликвидировать долг по возврату НДС. Чтобы не допустить роста дефицита, правительство и в дальнейшем не будет финансировать капитальные программы, на которые в I полугодии было выделено всего 0,1% бюджетных средств…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1501232

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газпром» ставит Украине сложные условия», в котором пишет – российская сторона назвала два газовых месторождения, которые она готова передать совместному предприятию "Нафтогаза" и "Газпрома". Как и предполагалось, они отличаются высокой себестоимостью добычи и крайне сложными условиями разработки. Даже в Минтопэнерго считают, что добыча газа на них будет невыгодна. Впрочем, это не единственная сложность на пути создания СП, оно может повторить судьбу провального проекта консорциума по управлению украинской ГТС, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1501254

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Строителям сменили крышу» пишет – Верховная Рада изменила механизм поддержки строительной отрасли. Теперь Национальный банк освобожден от обязательств рефинансировать кредиты застройщиков и выкупать ипотечные облигации. Разницу между договорной и рыночной ставкой по кредиту вскоре будет погашать госбюджет. В Минрегионстрое хотят предусмотреть на эти цели в бюджете 2011 года почти 500 млн. грн. Участники рынка принятый закон поддержали, но опасаются сложной процедуры получения компенсации из бюджета…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1501242

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Издание «Экономические известия» в публикации «Инвесторов заманивают на шельф» пишет – Юрий Бойко готов отдать иностранным компаниям перспективные месторождения. Минтопэнерго делает ставку на освоение газовых месторождений на шельфе Черного и Азовского морей, чтобы снизить российский импорт и нарастить внутреннюю добычу. Но на достижение этой цели, по прогнозам экспертов, уйдут годы, а успех будет зависеть от умения украинских чиновников создавать благоприятные условия для работы опытных иностранных партнеров, которые согласятся вкладывать многомиллиардные инвестиции в рискованные оффшорные проекты…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/investorov-zamanivayut-na-shelf

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Шахты продадут или закроют» пишет – чтобы реанимировать и подготовить к продаже угольные предприятия, находящиеся в государственной собственности, необходимо как минимум два года и полномасштабное финансирование отрасли. Другого пути, как теперь понимают многие в отрасли, уже нет…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/shahty-prodadut-ili-zakroyut

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«Газета по-киевски» в публикации «Нарежьте мне купонов на кило колбасы» пишет - правительство ввело купоны в 1991-м году, чтобы защитить Украину от дефицита. Но уже через неделю под универмагом «Украина» сидели тетки-менялы с пачками этих разноцветных бумажек…

http://mycityua.com/articles/history/2010/09/10/023607.html

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«Газета по-киевски» в публикации «На спорных участках в Жулянах – стройка остановилась» пишет - киевская прокуратура наконец удосужилась обнаружить факты выделения Киевсоветом земли подставным лицам и даже возбудить уголовное дело. Речь идет о 25 участках общей площадью 2,5 га на территории микрорайона Жуляны в Соломенском районе Киева…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/10/025756.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Кличко хочет стать председателем Киевсовета» пишет - по мнению экспертов, именно из-за этого фракция блока Кличко проголосовала за ликвидацию райсоветов в столицев…

http://www.segodnya.ua/news/14171370.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Казахская нефть по украинской трубе с российского «благословения» пишет - власть заявила о скором возобновлении прокачки казахской нефти по украинской территории, осталось разрешить технические вопросы. Но в этой истории не стоит преумножать заслуги нынешнего руководства Украины…

https://economics.unian.net/rus/detail/59048

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «За налогом — на рынок» пишет – в Налоговом кодексе России появится понятие «налог на недвижимость». Проиграют владельцы старых квартир в дорогих районах…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245439/za_nalogom_na_rynok

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Издание «Известия» в публикации «Приватизацию начнут с первым снегом» пишет – масштабная приватизация российских госкомпаний имеет все шансы стартовать уже в этом году. Конкретные имена еще не озвучены, но речь идет о "крупных активах", заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Его слова расходятся с прозвучавшими на прошлой неделе утверждениями других крупных чиновников, которые высказались в том духе, что "по-крупному" приватизация начнется только в следующем году…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145927/

(УНИАН)