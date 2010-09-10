Украина продолжит настаивать на перспективе членства в ЕС

Украина продолжает настаивать на необходимости закрепить перспективу членства в ЕС в новом соглашении об ассоциации, переговоры о принятии которого продолжаются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам 9 сентября новый посол Украины при Евросоюзе Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Это часть нашей позиции», - подчеркнул он.

В то же время посол отметил, что украинская сторона решила не «подталкивать» процесс переговоров по этому вопросу и вернуться к нему ближе к концу переговорного процесса.

Украинский посол также выразил мнение, что ЕС должен был бы подумать о возможности пересмотра своего мандата на переговоры с Украиной.

«Мандату уже 4 года, не пришло ли время его пересмотреть?», - задал он вопрос, отметив, что за 4 года существенно изменились как экономические, так и политические предпосылки для сотрудничества Украины и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего визита в Берлин заявил, что Украина хочет видеть в новом соглашении об ассоциации четкую перспективу членства в ЕС.

Европейская сторона неоднократно заявляла о неготовности рассматривать этот вопрос на нынешнем этапе.

Украина и ЕС ведут переговоры о новом соглашении с 5 марта 2007 года.