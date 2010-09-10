Главное на 10 сентября (день)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает ветировать Налоговый Кодекс, если он будет "непопулярным".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил на встрече с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Уильямом БЕРНСОМ, состоявшейся в четверг.

"Я и вчера, и сегодня имел разговор с премьер-министром, некоторыми представителями правительства. Я их жестко предупредил: если они надеются, что через парламент можно будет протянуть непопулярное решение, я заветирую этот Кодекс и обязательно верну его снова в Верховную Раду", - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что процесс принятия Налогового Кодекса - сложный.

Он напомнил, что Украина прожила все годы своей независимости без Налогового Кодекса, и сейчас ситуация должна измениться. "Этот путь надо пройти как можно быстрее", - сказал он, добавив, что Госбюджет-2011 должен быть принят уже на основе этого документа.

Председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что выполнение решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате компании «РосУкрЭнерго» компенсаций за газ не отразится на состоянии украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, отвечая на вопрос журналиста, не приведет ли выполнение обязательств перед компанией «РосУкрЭнерго» к банкротству НАК «Нафтогаз Украины».

«Сейчас финансово-экономическая ситуация в стране такова, что ее ничто не может поколебать, даже вторая волна кризиса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Лидер партии подчеркнул, что власть принимает каждое свое решение в интересах государства и граждан.

«Не переживайте, не беспокойтесь – ни одно решение власти не будет направлено против Украины и против украинского народа», - заявил он.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует выход Украины из экономического кризиса через два-три года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе на совещании по актуальным вопросам развития Крыма.

«2-3 года ситуация в стране будет трудной. Почему она будет трудной? Прежде всего, потому что мы еще не вышли из кризиса. Мы не вышли на докризисный уровень производства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его данным, Украина сейчас производит меньше, чем в 2007 году, а ее затраты выросли в 1,5 раза.

«Как же увязать возможность экономики и необходимость государственных расходов? Мы имели в прошлом году дефицит бюджета 16%. Каждая вторая гривна была заемная. Дальше мы не могли так жить», - сказал глава правительства.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что альтернативы повышению цены на газ для населения Украины не было.

Украина не будет ограничивать экспорт зерна, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по экономическому развитию Автономной Республики Крым.

«Мы не планируем вводить никаких ограничений. Мы собрали зернотрейдеров и сказали откровенно, какой объем (зерна - УНИАН) мы можем выпустить за границу», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам главы правительства, Украина ориентируется на то, чтобы полностью обеспечить себя фуражным зерном и продовольственной пшеницей.

«Несмотря на засуху, собран достаточный (урожай) для того, чтобы обеспечить и экспортные возможности и внутренние возможности фуража. Продолжается уборка поздних зерновых», - сказал он.

Производство автомобилей в Украине за 8 месяцев снизилось на 12%, было произведено 45 тыс. автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции перед открытием Столичного Автошоу президент ассоциации «Укравтопром» Михаил РЕЗНИК.

По его словам, при этом производство легковых автомобилей снизилось на 19%. В тоже время, производство автобусов значительно оживилось и увеличилось за 8 месяцев 66%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 27% выросло производство специальных коммерческих транспортных средств.

В тоже время М.РЕЗНИК отметил, что рост продаж автомобилей указывает на тенденцию к увеличению покупательской способности населения. По его данным, за 8 месяцев продажи автомобилей составили 133 тыс.

Кабинет министров Украины назначил Валерия ПУДРЫКА генеральным директором государственного предприятия «Государственная инвестиционная компания».

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 6 сентября 2010 года №1778-р, которое размещено на официальном сайте Верховной Рады.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Государственная инвестиционная компания» создано согласно постановлению Кабинета министров Украины от 9 июня 2010 года №471. Предприятие находится в сфере управления Государственного агентства по инвестициям и развитию.

В. ПУДРЫК закончил Макеевское медучилище (специальность "фельдшер"), Донецкий политехнический институт (специальность "горный инженер") и Донецкий филиал Киевского института "Коммунэкономика" (специальность "учет и аудит"). Работал заместителем главы правления Государственного ипотечного учреждения (до ноября 2009 г.), заместителем главы "Укравтодора" (апрель-июнь 2010 г.).

Украинские власти блокируют поставки законтрактованного польской национальной нефтегазовой компанией PGNIG газа у немецкого E.ON Ruhrgas через Украину в Польшу.

Об этом говорится в рапорте PGNIG, которым располагает УНИАН.

Польская компания сообщила, что договорилась с E.ON Ruhrgas о поставках газа в октябре 2009 года, но с тех пор не смогла получить законтрактованное голубое топливо из-за отсутствия согласия украинских властей на его транзит через Украину.

В мае этого года, согласно рапорту, PGNIG подписала новый контракт с немецкой фирмой, но из-за отсутствия согласия на транзит по украинской территории трижды была вынуждена менять срок вступления в его силу.

Последний раз это было сделано в июле, и E.ON Ruhrgas должен получить соответствующее разрешение до 1 октября 2010 года.

Контракт предусматривает поставки газа до 31 декабря 2011 года.

„Наш партнер максимально старается подписать договор о транзите, от которого зависят поставки газа в Польшу”, - отмечается в рапорте.

Представитель пресс-службы PGNIG сказала корреспонденту УНИАН, что по состоянию на 9 сентября польская компания не получила подтверждения от E.ON Ruhrgas о подписании транзитного договора.

Она заявила, что PGNIG не принимает участия в этих переговорах, получение всех необходимых разрешений является задачей немецкой компании.

„Должны предоставить гарантии, что смогут доставить газ на украинско-польскую границу. От кого их (разрешения - УНИАН) получить - это их дело”, - сказала собеседник агентства.

При этом работник пресс-службы отказалась назвать объем законтрактованного у E.ON Ruhrgas газа.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", куда УНИАН обратился за комментарием, пока не комментируют создавшуюся ситуацию.

(УНИАН)