Королевская: декларации президента часто не совпадают с действиями Кабмина

Общество до сих пор не знает, какую экономическую модель создает власть – либерально рыночную, социально-ориентированную или инерционно-постсоветскую. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая на Международном экономическом форуме в Кринице (Польша).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, по ее мнению, «несмотря на наличие программы Президента, в стране отсутствует единая «дорожная карта» развития экономики. Непонятно стратегическое направление реформ».

Выступая в дискуссии с первым заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ на тему: «Экономические приоритеты нового правительства Украины», Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в Украине программные тезисы и декларации Президента очень часто не совпадают с реальными действиями правительства. «Вместо наведения порядка в налоговом законодательстве, улучшения бизнес-климата и стимулирования предпринимательства, правительство предложило документ, которым создается репрессивный фискальный аппарат и усиливается давление на бизнес. Инициативы по созданию «налогового спецназа», максимальное расширение полномочий налоговых органов, списание средств со счетов предприятий без решения суда, отказ в принятии отчетности – это яркие примеры подмены понятия реформы и подрыва доверия бизнеса и инвесторов к власти», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации пресс-службы комитета, в дискуссии на тему: «Экономические приоритеты нового правительства Украины», которая проходила в рамках XX экономического форума в Кринице участвовали: региональный директор Всемирного банка по Украине, Беларуси, и Молдове Мартин РАЙЗЕР; представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР; председатель Правления Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заместитель председателя Комиссии по вопросам внешней торговли Европейского парламента Павел ЗАЛЕВСКИЙ, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. 8–11 сентября в Кринице (Республика Польша) проходит юбилейный XX Экономический форум. В рамках мероприятия запланировано обсуждение перспектив и стратегий на ближайшее будущее, а также рассмотрение проблем бизнеса и политики в аспектах корпоративной социальной ответственности в кризис. В числе участников Форума, в частности, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК, федеральный министр внутренних дел Германии Томас де МЕЗЬЕР, Президенты Польши и Литвы Бронислав КОМАРОВСКИЙ и Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС.

От Украины в нем принимают участие народные депутаты Украины, представители Администрации Президента и правительства.