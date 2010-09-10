Экономику Украины ожидает дерегуляция. Вопрос будет рассмотрен 25 сентября

Следующее заседание Комитета по экономическим реформам, которое состоится 25 сентября, будет посвящено вопросу дерегуляции экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что на сегодняшний день уже проведены совещания с заинтересованными лицами, имеющими отношение к вопросу дерегуляции экономики, в частности, с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО, главой Госкомпредпринимательства Михаилом БРОДСКИМ, а также с руководством Минэкономики.

«Как раз на Комитете по экономическим реформам будут звучать вопросы не столько связанные с парадными отчетами, а о том, насколько сейчас Украина готова к введению электронной системы регистрации и отчетности субъектов предпринимательства», – сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что также на заседании будет обсуждаться вопрос, насколько реально финансирование введения такой системы.

И.АКИМОВА подчеркнула, что в ходе заседания комитета будет рассмотрен вопрос сокращения контролирующих органов. По ее словам, если к заседанию комитета министерства и ведомства не подадут в полном объеме свои предложения относительно сокращения или ликвидации контролирующих органов, то к их руководителям будут применены административные меры.

«Сведения мы собираем каждую неделю, и последняя информация будет получена в день проведения заседания – 25 сентября. Все те министерства, которые не выполнили свое домашнее задание, будут рассмотрены на комитете, и я думаю, что Президент будет предусматривать и административную ответственность чиновников за невыполнение законодательного решения», – сказала И.АКИМОВА.